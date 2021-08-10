В Волгоградской области банкротят хлебозавод из-за огромных долгов





Заявление о признании ООО «Дубовский хлебозавод» банкротом принято арбитражным судом Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы, опубликованные на сайте суда, межрайонная инспекция федеральной налоговой службы №2 обосновывает требование о признании предприятия банкротом в связи с образовавшейся задолженностью по платежам в бюджет в размере 19,3 миллиона рублей. ООО «Дубовский хлебозавод» занимается выпуском хлебобулочных и кондитерских изделий. Следующее заседание запланировано на 6 сентября. К этой дате планируется провести ревизию всего имеющегося у предприятия имущества.

Ранее, напомним, банкротства избежало ГУП «Волгоградавтотранс» - после получения субсидии из бюджета долги по налогам были погашены. При этом аналогичные иски налоговики предъявили также МП «Автоколонна городского округа – город Камышин» (задолженность 7,6 миллиона рублей), АО «Союзпечать Волгоградской области (долг 5,3 миллиона рублей).



