В Волгоградской области банкротят хлебозавод из-за огромных долгов

Общество 10.08.2021 10:03
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10.08.2021 10:03
Заявление о признании ООО «Дубовский хлебозавод» банкротом принято арбитражным судом Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы, опубликованные на сайте суда, межрайонная инспекция федеральной налоговой службы №2 обосновывает требование о признании предприятия банкротом в связи с образовавшейся задолженностью по платежам в бюджет в размере 19,3 миллиона рублей. ООО «Дубовский хлебозавод» занимается выпуском хлебобулочных и кондитерских изделий. Следующее заседание запланировано на 6 сентября. К этой дате планируется провести ревизию всего имеющегося у предприятия имущества.
Ранее, напомним, банкротства избежало ГУП «Волгоградавтотранс» - после получения субсидии из бюджета долги по налогам были погашены. При этом аналогичные иски налоговики предъявили также МП «Автоколонна городского округа – город Камышин» (задолженность 7,6 миллиона рублей), АО «Союзпечать Волгоградской области (долг 5,3 миллиона рублей).
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