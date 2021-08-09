Банк «Открытие»: платина под сильным давлением

Экономика 09.08.2021 12:48
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09.08.2021 12:48
Управляющий директор сектора металлургии аналитического управления «Открытие Research» Даниил Каримов прокомментировал состояние мирового рынка платины, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
Платина на мировом рынке 9 августа на 11.00 (мск) торговалась на уровне $977/унция, что на 7,5% ниже уровня начала августа и на 25% ниже максимума этого года, достигнутого в феврале.
Котировки металла находятся под давлением сразу нескольких факторов. Во-первых, инвестиционный спрос на защитные активы остается подавленным на фоне восстановления экономической активности. Во-вторых, есть риски снижения спроса на металл со стороны автомобильной промышленности из-за дефицита чипов. В-третьих, рост распространения индийского штамма коронавируса создает опасения сокращения спроса на ювелирные изделия из платины в Азии.
Промышленный спрос, включающий автопром, химию, электронику, нефтегазовый сектор и др. занимает доминирующую долю в потреблении платины. Порядка 30-35% приходится на автомобильный сектор и еще 26-30% на прочие отрасли промышленности. Поэтому замедление промышленной активности в Китае, а также остановки заводов автопроизводителей в Европе могут оказывать существенное давление на спрос. Но с большой вероятностью динамику сейчас определяет в первую очередь краткосрочное снижение инвестиционного спроса на металл.
С точки зрения использования платины как защитного актива инвестиционный спрос постепенно снижается, что укладывается в общий тренд восстановления экономической активности. Однако в отличие от золота и даже серебра инвестиционный спрос на платину падает медленнее, так как участники рынка допускают возникновение дефицита металла в будущем на фоне роста потребления со стороны автомобильной промышленности и появления потенциально новых секторов спроса. Так, использование платины в катализаторах для производства «зеленого» водорода может в долгосрочной перспективе дать рынку новый серьезный импульс. Более существенного проявления новых отраслей спроса в цене еще не произошло, так как сохраняется достаточно высокий уровень неопределенности в отношении технологии. Снижение стоимости производства «зеленого» водорода требует искать и более дешевых компонентов для катализаторов. Если адекватных субститутов платине не будет выявлено, то это окажет существенную поддержку ценам.
Постепенное снижение инвестиционного спроса на защитные активы будет оказывать негативное давление на платину вместе с золотом и серебром. Здесь ключевым фактором становится монетарная политика ФРС США. Так, снижение цен на все драгоценные металлы 6 августа происходило на опасениях, что сильные данные по рынку труда все же приведут к сворачиванию программы выкупа активов американского монетарного регулятора. При этом котировки могут реагировать на ситуацию в автомобильной отрасли, например, важным триггером может стать разрешение вопроса с чипами, которое ожидается к 2022 г. Преодоление острой фазы распространения индийского штамма в Азии до середины осени должно простимулировать спрос со стороны промышленности и производства ювелирных изделий. По нашему прогнозу, средняя цена на платину во втором полугодии 2021 г. может вернуться в диапазон $1000-$1130 за унцию.
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