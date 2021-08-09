



Жара, отпуска и школьные каникулы изменили мобильные привычки жителей Волгограда. С начала лета волгоградцы израсходовали уже 18 тысяч ТБ мобильного интернета, что на тысячу больше, чем за три весенних месяца. Такие данные привели аналитики сотового оператора, изучив обезличенную статистику потребления трафика этим летом, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба.

Если активность в интернете у горожан выросла, то продолжительным телефонным разговорам жара не способствует - беседы стали короче в среднем на 30 секунд. При этом с начала лета абоненты МегаФона проговорили 800 тысяч часов, что сравнимо с 90 годами непрерывных телефонных разговоров.

Согласно исследованию, наиболее активно жители Волгограда серфят в глобальной паутине днем с понедельника по пятницу, мониторя сайты для путешественников и совершая покупки в интернете. А ночное время чаще проводят онлайн с субботы на воскресенье, отдавая предпочтение общению в социальных сетях.

Больше всего летних гигабайтов волгоградцы тратят на просмотр и загрузку видео в Youtube и сторис в Instagram. В пятерку популярных приложений вошли российские социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Впервые к ним присоединился TikTok, онлайн-трафик которого за лето вырос почти в 3 раза.

«Летние месяцы, как правило, наполнены интересными событиями, которыми хочется поделиться с друзьями и сохранить в памяти и телефоне. Волгоградцы загружают в сеть свои истории на средней скорости 33 Мб/с. По данным международной компании Ookla, это самый высокий показатель в регионе. Чтобы оставаться в лидерах по скорости интернета, мы активно развиваем сеть. Только в первом полугодии мы запустили и модернизировали уже свыше 200 базовых станций 4G в регионе», – рассказал директор МегаФона в Волгоградской области Кирилл Давыдов.

Температурные рекорды заметно охладили желание горожан гулять по магазинам, о чем свидетельствует растущий интерес к формату онлайн-покупок. К примеру, в интернет-магазине МегаФона в регионе продажи смартфонов и аксессуаров в июне-июле выросли на 30% по сравнению с апрелем и маем.