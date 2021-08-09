Происшествия

В Волгограде троллейбус столкнулся с маршруткой

Происшествия 09.08.2021 11:57
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09.08.2021 11:57


На остановке общественного транспорта в Волгограде троллейбус столкнулся с маршруткой. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, авария произошла на «7-ой Гвардейской» на полосе движения в сторону Тракторозаводского района. Не разъехались троллейбус №9 и маршрутное такси №3с, у микроавтобуса выбито боковое стекло. ДТП не повлияло на движение троллейбусов. Пострадавших, по словам водителей, нет. Информация уточняется. 

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