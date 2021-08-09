Экономика

«Метр квадратный»: средняя ставка по ипотеке может вырасти до 9% к концу года

Экономика 09.08.2021 10:55 Новости компаний
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09.08.2021 10:55 Новости компаний


Аналитики экосистемы недвижимости «Метр квадратный» (входит в Группу ВТБ) оценили потенциальное влияние роста ключевой ставки ЦБ РФ на рынок ипотеки. Как отмечают эксперты, при ее уровне в 7% или выше ставка по жилищным кредитам в российских банках может вырасти до 9% к концу года.
Банк России в этом году уже четыре раза повышал ключевую ставку, которая сегодня составляет 6,5%. По мнению аналитиков «ВТБ Капитала», делать выводы о завершении цикла ужесточения денежно-кредитной политики пока преждевременно, и до конца года она еще может вырасти до 7%. 
Несмотря на то, что первый сигнал о повышении ключевой ставки банки получили еще в марте, средние ставки по ипотеке в первом полугодии удерживались на уровне 7,2-7,3% и даже снижались. В июне рынок установил рекордно низкую средневзвешенную ставку на уровне 7,07%, хотя к этому времени ключевая ставка ЦБ уже выросла с 4,25 до 5,5%. Ключевым фактором стали «пиковые» выдачи в рамках госпрограммы, которая была серьезно ограничена для крупнейших регионов с 1 июля. 
В результате второе полугодие началось с резкого «охлаждения» первичного рынка в части сделок с привлечением ипотеки. На платформе «Метра квадратного» их число в июле сократилось почти на 30% по сравнению с предыдущим месяцем. При этом число неипотечных сделок с первичной недвижимостью, реализованных М2, даже возросло, а на вторичном рынке значимого сокращения спроса на ипотеку пока не наблюдается. 
Дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ должно, в конечном итоге, изменить этот тренд. По данным М2, уже почти половина банков из более чем 20, представленных в ипотечном брокере компании, с начала июля  пересмотрели свои ставки в сторону увеличения, в среднем на 0,4 п.п.
Если ключевая ставка к концу 2021 года увеличится до 7% и выше, то средняя ставка по ипотеке на рынке может вырасти с текущих 7 до 9% или даже выше. Дополнительным фактором может стать ужесточение требований по резервированию ипотеки с низким первоначальным взносом, особенно на первичном рынке.
«Длительный раунд снижения уровня ключевой ставки со стороны регулятора в этом году завершился, что неминуемо начинает влиять и на ставки по кредитам. Ипотечный рынок в первом полугодии сохранял свои ценовые параметры на рекордно низком уровне – во многом за счет программы с господдержкой, которая де-факто завершилась в крупнейших мегаполисах в начале июля. Сегодня банки готовятся повышать ставки по жилищным кредитам, и при дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики ЦБ они могут вырасти до 9% к концу года, то есть вернуться к своим допандемийным значениям. По нашей оценке, новые условия будут сформированы на рынке в ближайшее время, а значит прямо сейчас еще есть шанс взять ипотеку максимально выгодно», - комментирует генеральный директор компании «Метр квадратный» Вячеслав Дусалеев.

 

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