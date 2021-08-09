Предприниматели – клиенты банка «Открытие» могут оставить кредитную заявку через мобильное приложение
Экономика 09.08.2021 10:53
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09.08.2021 10:53
В мобильном приложении банка для малого и среднего бизнеса появился ряд полезных функций, которые позволяют оставлять заявку на кредит или подключать новые тарифы, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
Банк «Открытие» упростил процесс получения кредитов для предпринимателей – теперь полная заявка на кредит заполняется через мобильный банк. Ранее была возможность оставить там только заявку-лид с контактами, чтобы клиенту перезвонил сотрудник банка. Теперь при выборе опции «Кредит» можно автоматически перейти в личный кабинет интернет-банка в браузере мобильного телефона – открывается страница с заявкой на кредит. После этого остается лишь заполнить и подтвердить ее.
Другая новая функция, доступная клиентам «Открытия» из сегмента МСБ – подключение новых тарифов в мобильном банке. Сделать это можно в разделе «Мой тариф» на экране «Профиль». Там же предприниматели могут просмотреть все тарифы банка, выбрать и подключить новый.
Помимо этого, на странице авторизации в мобильном банке появилась функция регистрации бизнеса. Она будет полезна для пользователей, которые только планируют регистрацию в качестве предпринимателей: они еще не клиенты «Открытия», но уже присматриваются к условиям и удобству обслуживания.
Другим важным обновлением стало появление виджета обратной связи, в котором можно оценить продукт или сервис банка. Он появляется только после первого использования приложения и позволяет «Открытию» меняться еще быстрее, учитывая мнение своих клиентов.
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