Экономика

Банк «Открытие» упростил доступ предпринимателей к брокерским услугам в интернет-банке

Экономика 06.08.2021 15:52 Новости компаний
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06.08.2021 15:52 Новости компаний


Банк существенно расширил функционал «Бизнес-портала» – интернет-банка для малого и среднего бизнеса: новые опции упрощают доступ к брокерским услугам. Об этом ИА «Высота 102»  сообщила пресс-служба банка
В числе сервисов, упрощающих ведение бизнеса онлайн, добавлен ряд функций:
– Онлайн-формирование документов на открытие брокерского счета. Процедура не требует визита в офис и занимает несколько минут.
– Витрина продуктов брокерского обслуживания. В этом разделе сгруппированы основные продукты для предпринимателей – клиентов банка.  
– Перевод средств в рублях с расчетного на брокерский счет клиента. Теперь для перевода денежных средств в рублях достаточно воспользоваться предзаполненной формой пополнения брокерского счета, что существенно упрощает операцию.
– Подача поручения на хеджирование валютных рисков. Зафиксировав текущий курс, предприниматель получает возможность застраховать риск неблагоприятного изменения курса иностранной валюты по отношению к национальной валюте. 
Работа с малым и средним бизнесом – одно из приоритетных направлений для банка «Открытие» и «Открытие Брокер», который выступает главным партнером банка в работе с этой аудиторией в сфере брокерского обслуживания. Банк постоянно совершенствует онлайн-каналы обслуживания предпринимателей, предоставляя своим клиентам новые возможности.

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