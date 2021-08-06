Волгоградка умерла от COVID-19 после отдыха в другом регионе

Общество 06.08.2021 15:35
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06.08.2021 15:35
63-летняя жительница Волгограда заболела коронавирусом по возвращении с отдыха из другого региона и умерла. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперштабе, сначала она лечилась самостоятельно, без положительной динамики. И за медицинской помощью обратилась спустя неделю, после чего ее госпитализировали в клиническую больницу №4. У женщины были хронические заболевания сердечно-сосудистой и эндокринной систем.
Напомним, за минувшие сутки в Волгоградской области 15 человек скончались от коронавируса. 14 человек из умерших – пенсионеры. Но не смог пережить коронавирус и 40-летний волгоградец. Почувствовав первые признаки недомогания, спустя 4 дня он обратился в медорганизацию, в которой выполнил компьютерную томографию органов грудной клетки. По результатам исследования был госпитализирован в клиническую больницу № 4. Волгоградец страдал при жизни болезнями сердца, эндокринной и пищеварительной систем.
Между тем, по итогам прошедших суток новые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в 23 районах, а также в Волгограде и в Волжском. Причем лидером по количеству заболевших стал Волжский – 106 случаев, в Волгограде выявили 71 человек.
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