Волгоградка умерла от COVID-19 после отдыха в другом регионе





63-летняя жительница Волгограда заболела коронавирусом по возвращении с отдыха из другого региона и умерла. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперштабе, сначала она лечилась самостоятельно, без положительной динамики. И за медицинской помощью обратилась спустя неделю, после чего ее госпитализировали в клиническую больницу №4. У женщины были хронические заболевания сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

Напомним, за минувшие сутки в Волгоградской области 15 человек скончались от коронавируса. 14 человек из умерших – пенсионеры. Но не смог пережить коронавирус и 40-летний волгоградец. Почувствовав первые признаки недомогания, спустя 4 дня он обратился в медорганизацию, в которой выполнил компьютерную томографию органов грудной клетки. По результатам исследования был госпитализирован в клиническую больницу № 4. Волгоградец страдал при жизни болезнями сердца, эндокринной и пищеварительной систем.

Между тем, по итогам прошедших суток новые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в 23 районах, а также в Волгограде и в Волжском. Причем лидером по количеству заболевших стал Волжский – 106 случаев, в Волгограде выявили 71 человек.



