Экономика

92% клиентов Сбера бесплатно переводят друг другу деньги

Экономика 06.08.2021 13:50 Новости компаний
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06.08.2021 13:50 Новости компаний


Сегодня Сбер опубликовал финансовые итоги за 7 месяцев 2021 года. Согласно им, доля бесплатных переводов между физическими лицами внутри Сбера по итогам июля достигла уже 92%. В банке такой эффект объясняют ростом интереса клиентов к подпискам СберПрайм и СберПрайм+, позволяющим совершать бесплатные переводы и платежи. Количество подписчиков на конец июля превысило 2,9 млн. Напомним, что те клиенты Сбера, которые переводят не больше 50 000 рублей в месяц, комиссию не платят. Но есть те, кому приходится отправлять более крупные суммы: например, возвращать долг или помогать родственникам. Для них в Сбере есть специальные подписки, которые можно подключить на месяц, три месяца или год, и тогда комиссия будет нулевой.
В целом, согласно представленной банком отчетности сегменту частных клиентов в июле текущего года выдано кредитов на сумму 485 млрд руб., в том числе рекордный объем потребительских кредитов – 257 млрд руб., что стало возможным благодаря повышенному сезонному спросу, а также быстрому и удобному сервису в цифровых каналах. Выдача ипотечных кредитов остается на высоком уровне, несмотря на изменения условий госпрограммы льготной ипотеки – за месяц выдано 228 млрд руб. Розничный портфель в июле вырос на 2,0% и на 1 августа составил 9,7 трлн рублей.

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