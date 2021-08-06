92% клиентов Сбера бесплатно переводят друг другу деньги





Сегодня Сбер опубликовал финансовые итоги за 7 месяцев 2021 года. Согласно им, доля бесплатных переводов между физическими лицами внутри Сбера по итогам июля достигла уже 92%. В банке такой эффект объясняют ростом интереса клиентов к подпискам СберПрайм и СберПрайм+, позволяющим совершать бесплатные переводы и платежи. Количество подписчиков на конец июля превысило 2,9 млн. Напомним, что те клиенты Сбера, которые переводят не больше 50 000 рублей в месяц, комиссию не платят. Но есть те, кому приходится отправлять более крупные суммы: например, возвращать долг или помогать родственникам. Для них в Сбере есть специальные подписки, которые можно подключить на месяц, три месяца или год, и тогда комиссия будет нулевой.