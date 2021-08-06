Расследования

В Волгограде по факту гибели девочки в ванной возбуждено уголовное дело

Расследования 06.08.2021 13:27
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06.08.2021 13:27


Возбуждено уголовное дело по факту гибели 13-летней девочки в ванной комнате одной из квартир жилого дома в Кировском районе Волгограда. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня и.о. старшего помощника руководителя СУ СКР по Волгоградской области Снежана Тихонова, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Как установлено следствием, накануне вечером несовершеннолетняя направилась в ванную комнату для проведения гигиенических процедур. В этот момент дома находилась ее 17-летняя сестра, которая и обратила внимание на длительное отсутствие девочки, в связи с чем решила ее проверить. В ванной девушка обнаружила погибшую без сознания, признаков жизни несовершеннолетняя уже не подавала, при этом обеспечивающий подачу горячей воды газовый котел, располагавшийся в комнате, находился во включенном состоянии.
По результатам проведенной судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть пострадавшей наступила от отравления окисью углерода.

В настоящее время на месте продолжают работу следователи территориального звена, следователи-криминалисты областного управления СК России, которые проводят дополнительные осмотры газового оборудования, а также системы вентиляции с применением видеоэндоскопа. При первоначальном осмотре с участием специалистов уже зафиксирован факт обратной тяги из вентиляционного канала, в связи с чем продукты горения и скопились в помещении ванной комнаты, приведя к отравлению девочки.
В рамках возбужденного уголовного дела сотрудникам СКР предстоит следственным путем выяснить причины трагедии и установить виновных лиц. 
Фото: СУ СКР по Волгоградской области

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