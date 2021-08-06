На севере Волгоградской области похолодает

Общество 06.08.2021 13:22
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06.08.2021 13:22
Температура воздуха в отдельных северных районах Волгоградской области сегодня ночью опустится до 13-18 градусов. Как сообщили ИА "Высота 102" в Волгоградском ЦГМС, днем в субботу, 7 августа, по области будет +33...+38°, а ночью, исключая северные районы, +18...+23°. В Волгограде сильной жары не ожидается. Температура воздуха ночью будет +21...+23º, днем +35...+37º.
Осадков не прогнозируют. В регионе по-прежнему наблюдается высокая и чрезвычайная пожароопасность.
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