На севере Волгоградской области похолодает





Температура воздуха в отдельных северных районах Волгоградской области сегодня ночью опустится до 13-18 градусов. Как сообщили ИА "Высота 102" в Волгоградском ЦГМС, днем в субботу, 7 августа, по области будет +33...+38°, а ночью, исключая северные районы, +18...+23°. В Волгограде сильной жары не ожидается. Температура воздуха ночью будет +21...+23º, днем +35...+37º.

Осадков не прогнозируют. В регионе по-прежнему наблюдается высокая и чрезвычайная пожароопасность.



