Газпромбанк снизил ставку по льготной ипотетке





Лето. Солнце. Отпуска. Хочется сбежать из пыльного офиса на пляж, плескаться в гостеприимных речных или морских волнах и строить замки из песка. А можно обзавестись своим вполне реальным «замком». Правительство РФ снова продлило программу государственной поддержки, а это значит, что можно купить квартиру в новостройке по сниженной процентной ставке.

Газпромбанк предлагает для этих целей кредит до 3 000 000 рублей со ставкой всего от 5,99% годовых на весь срок кредита, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка. Описанные условия применимы только для покупки недвижимости у застройщика, причем квартира может быть приобретена как на этапе строительства, так и в доме, введённом в эксплуатацию.

Более того, еще доступнее стала программа «Семейная ипотека». Теперь, если ваш малыш родился после 01.01.2018г., приобретая новостройку, вы можете рассчитывать на самую низкую ставку от Газпромбанка – в размере 5,2% годовых. Даже если это ваш первый ребенок!

Первоначальный взнос можно сделать полностью за счет средств материнского (семейного) капитала, если он составит не менее 15% от стоимости квартиры. Именно в таком размере установлен минимальный первоначальный взнос. Максимально доступная сумма по данной программе для нашего региона достигает 6 000 000 рублей и 12 000 000 рублей при покупке в г. Москве и Московской области, г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

А вот, если вы уже купили свою квартиру мечты, но не смогли воспользоваться преимуществами программы «Семейная ипотека» при покупке, то Газпромбанк сможет рефинансировать ваш кредит также по ставке 5,2% годовых.

География нашего города обширна: ярко выраженные север и юг, сглаженный запад, очерченный береговой линией восток. Настолько же разнообразны и непохожи друг на друга новые строящиеся дома, моделирующие силуэт современного Волгограда.

Одни из них представляют собой единичные высотки, насчитывающие и более 20-ти этажей: жилой дом «Родные пенаты» (ООО «Астрон», Краснооктябрьский район), жилой дом «Комитет» (АО «Приволжтрансстрой», Ворошиловский район), жилой дом «Ласточки» (ООО «СЗ Евробилд», Дзержинский район).

Другие напротив – формируют целые жилые комплексы и даже мини-города: ЖК «Колизей» (ГК БИС, Кировский район), ЖК «Парк Арена» (ГК БИС, Советский район), ЖК «Родниковая долина» (ГК «DARSDevelopment», Советский район), ЖК «Новый Свет» (ГК «Синара-Девелопмент», Советский район), ЖК «Апрель» (ООО «Домостроительная компания»).

Каждый застройщик пытается предложить своим клиентам исключительные условия. Так, например, ООО «СЗ Метео-Комфорт», возводящий совсем молодой жилой комплекс под названием «Видный» в Советском районе, продает квартиры уже с минимальной отделкой.

А такие мастодонты строительного рынка как ГК «Волгострой» (ЖК «Бейкер Стрит» в Дзержинском районе, ЖК «Арбат» в Центральном районе, ЖК «Волго-Дон» в Ворошиловском районе и др.), ГК «Пересвет-Юг» (ЖК «URBN» в Ворошиловском районе) и ГК «Синара-Девелопмент» (ЖК «Романов» в Дзержинском районе) возводят жилые комплексы элитарного характера.

Но где бы вы не захотели жить, какой бы район не выбрали, какие бы причины не стали для вас определяющими при выборе новостройки, Газпромбанк готов помочь вам приблизить столь долгожданное и жизненно важное приобретение, как квартира. Давайте вместе заложим первый кирпичик в стену вашего будущего дома!

Центр Ипотечного Кредитования находится по адресу: г.Волгоград, ул.Козловская, 34 «а». Тел: (8442) 24-87-60 , п/я: ipoteka34@gazprobank.ru

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