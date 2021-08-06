Экономика

Волгоградские аграрии наращивают урожаи

Экономика 06.08.2021 09:09
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06.08.2021 09:09


5-6 августа в Новоаннинском районе, на базе сельхозпредприятия ООО «Гришиных» проходит одно из самых масштабных для региона мероприятий — ярмарка «ВолгоградАгро». Для сельхозпроизводителей это уникальная возможность ознакомиться с демонстрационными посевами различных культур, увидеть в действии перспективные агротехнологии. В первый день ярмарку посетило более сотни аграриев со всех районов Волгоградской области.

Уборочная кампания в Новоаннинском районе в самом разгаре. Как озвучил на церемонии открытия заместитель губернатора Волгоградской области Василий Иванов, год выдался непростым: более 500 тысяч га были подвергнуты пересеву, но результаты жатвы на начало августа внушают оптимизм. «Мы производим не менее 4 млн тонн, зерновых, 1 млн тонн овощей и технических культур, занимая достойное место в РФ. Сейчас мы подходим к озимому севу. Наша экспертная группа провела работу по анализу, почему пострадали озимые и выработала ряд рекомендаций», — отметил Василий Иванов.    
Повышение урожайности остается главной задачей аграриев. По мнению участников и гостей выставки, применение передовых технологий является залогом урожайности и качества сельхозпродукции. Важнейшая и, пожалуй, наиболее обсуждаемая тема – применение удобрений. 
«Одним из основополагающих направлений в растениеводстве для получения хорошего результата является применение минеральных удобрений. В этом плане Волгоградская область серьёзно наращивает объемы: если в 2014 году мы применили порядка 40 тысяч тонн удобрений в действующем веществе, то в 2020-м — порядка 90 тысяч тонн. Это дает результат: если раньше рекордом считали получение 3 млн тонн зерна, то сегодня вышли на «ватерлинию» в 4 млн тонн и ниже опускаться не намерены», — говорил в марте Василий Иванов на встрече с генеральным директором сети дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» (группа «ФосАгро») Андреем Вовком. Регион поддерживает аграриев — в этом сезоне на развитие зернового комплекса нацелена как погектарная поддержка, так и стимулирующая субсидия на приобретение удобрений — новый вид поддержки, разработанный в конце 2020 года. 

Сегодня каждая третья тонна минеральных удобрений, применяемых российскими аграриями, произведена на предприятиях ФосАгро. Это один из крупнейших в мире производителей высококачественных фосфорсодержащих удобрений и лидер по суммарным поставкам всех видов минеральных удобрений для российских аграриев. 
В ассортименте компании — более 50 марок удобрений, в том числе жидкие комплексные удобрения и новые для России комплексные удобрения с микроэлементами в одной грануле. За последние 5 лет компания почти вдвое увеличила поставки минеральных удобрений на внутренний рынок и активно инвестирует в развитие собственной сети дистрибуции «ФосАгро-Регион», которая объединяет 10 региональных компаний, работающих на территории всей страны. Под её управлением находятся 29 региональных центров дистрибуции – крупных складских комплексов, общей мощностью единовременного хранения порядка 700 тысяч тонн.
Волгоградская область не является исключением – с 2019 года в Волгограде работает региональный офис, входящий в состав «ФосАгро-Ставрополь».

По словам руководителя волгоградского офиса Дмитрия Ченцова, в прошлом году отгрузка минеральных удобрений волгоградским потребителям выросла более, чем на четверть по сравнению с предыдущим периодом. «Мы предлагаем аграриям системы минерального питания растений для всех типов почв Волгоградской области и для хозяйств различного размера — от небольших фермерских до крупных агрохолдингов. В этом году волжским сельхозтоваропроизводителям поставлено уже свыше 55 тысяч тонн минеральных удобрений. В числе клиентов компании такие крупные предприятия, как "Гелио-Пакс", "Юг Руси", "Большой морец", КХК "Краснодонское"  и  многие другие.  Сегодня региональный офис отгружает удобрения с 10 партнерских площадок. В наших ближайших планах – запуск собственного центра дистрибуции в Михайловке», — отметил Дмитрий Ченцов.
Об эффективности применения продукции компании корреспонденту ИА «Высота 102» рассказали аграрии, работающие в ведущих аграрных районах Волгоградской области. 

Минеральные удобрения в ОАО «Дельта-Агро» на 115 тысячах гектаров в Михайловском, Руднянском и Жирновском районах Волгоградского региона применяют всегда. По мнению генерального директора компании Азамата Далиева, это обязательное условие получения достойных урожаев. «Мы должны как минимум возместить истощенной земле её потери. Сегодня считаем перспективным направлением применение жидких комплексных удобрений – они повышают урожайность. Нередко проблемой для аграриев являлось качество удобрений. Сейчас тесно взаимодействуем с ФосАгро, где очень высокое качество продукции. Мы закупаем большие объемы и вполне довольны», — рассказал Азамат Далиев.

ООО «Паритет-Агро» занимается выращиванием в Еланском районе озимых, кукурузы и подсолнечника. «Применение удобрений обязательно. Без этого невозможно вырастить хороший урожай. Приобретаем их у ФосАгро, так как устраивает качество, логистика, дистрибуция, современная упаковка. В этом году планируем совместно с компанией закладывать опыты по применению разных форм и марок удобрений. Планируем под осенний сев озимой пшеницы применять жидкие комплексные удобрения. Уже приобрели для этого необходимую технику, емкости», — поделился своими планами основатель компании Александр Бойко.
После окончания уборки волгоградских аграриев ждет новый ответственный этап — осенняя посевная. От качества проведения работ и применения удобрений во многом будет зависеть благополучие сельхозпроизводителей в следующем году. Буквально накануне выставки «ФосАгро» объявила о предоставлении скидки на приобретение минеральных удобрений под осенний сев.
Вплоть до 31 октября 5% скидкой смогут воспользоваться тысячи крестьянских (фермерских) хозяйств региона, а также все сельхозпроизводители, которые выращивают овощи открытого грунта. Ранее, 16 июля компания приняла решение поддержать российских аграриев, зафиксировав цену на все виды минеральных удобрений собственного производства не выше июльских уровней. 








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