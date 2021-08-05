Общество

На севере в Волгограде прорвало водопровод с питьевой водой

Общество 05.08.2021 17:22
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05.08.2021 17:22




В Тракторозаводском районе Волгограда на улице Ополченской заливает дороги из-за аварии на водопроводе. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании «Концессии водоснабжения», прорвало водопровод диаметром 900 мм. Сейчас на устранении аварии работают две бригады и девять единиц спецтехники: большой экскаватор, два самосвала, четыре трактора-откачки, комбинированная каналопромывочная машина и трактор-сварка.

Магистральный водопровод обеспечивает водоснабжением значительную часть домов и других объектов района. Потребители переключены на резервную схему водоснабжения. Однако на период проведения ремонтных работ давление в водопроводной системе может быть пониженным.

Устранить аварию коммунальщики обещают сегодня до конца дня. В «Концессиях водоснабжения» пояснили, что данный участок трубопровода был проложен около 40 лет назад, но все время работал надежно.

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