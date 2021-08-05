Экономика 05.08.2021 15:24 Новости компаний
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05.08.2021 15:24 Новости компаний
ВТБ и экосистема недвижимости «Метр квадратный» запустили сервис удаленного подписания документов. Новой технологией могут воспользоваться партнеры-застройщики и их клиенты, приобретающие недвижимость, в том числе с помощью ипотечного кредита. Онлайн-сервис позволяет застройщику, клиенту и банку подписывать все документы по сделке в едином личном кабинете застройщика. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба.
Ранее застройщики и их клиенты могли воспользоваться сервисами безопасных расчетов и электронной регистрации от «Метра квадратного», что уже сокращало срок проведения сделки и позволяло гарантировать защиту расчетов между сторонами. Сервис удаленного подписания документов позволил всем участникам сделки вести всю коммуникацию в дистанционном режиме в едином пространстве, что экономит время на проведение процедуры.
Чтобы воспользоваться сервисом, застройщик заказывает у «Метра квадратного» усиленную квалифицированную подпись (УКЭП). Затем в сервисе подписания с ее помощью визируется весь пакет документов. Финально бумаги вместе с договором-основанием направляются в Росреестр через «Сервис электронной регистрации» от М2. После чего сделка регистрируется онлайн. Для передачи данных в Росреестр используется защищенный канал, обеспечивающий сохранность персональных данных клиента.
«ВТБ активно развивает онлайн-кредитование, в том числе в ипотечном бизнесе. Мы понимаем насколько важна для клиентов возможность быстро приобрести объект недвижимости и при этом не тратить время на посещение офисов банков или девелоперов. Общее пространство проведения сделки с совместным доступом участников значительно упростит механику подписания документов по сделке для всех сторон и ускорит приобретение недвижимости клиентом», – комментирует Михаил Сероштан, начальник управления «Ипотечное кредитование» – вице-президент ВТБ.
«Мы стремимся создавать цифровые сервисы, которые сокращают время на оформление сделок с недвижимостью и делают этот процесс полностью безопасным. «Сервис дистанционного подписания» позволяет упростить сложный документооборот по сделке с недвижимостью и дает возможность нашим партнерам-застройщикам существенно сэкономить время как своих сотрудников, так и клиентов компаний», – комментирует генеральный директор «Метра квадратного» Вячеслав Дусалеев.
В настоящий момент «Метр квадратный» сотрудничает с более чем 1100 застройщиками, предоставляя онлайн-сервисы, которые облегчают и ускоряют работу компаний. Партнерами www.m2.ru является 21 банк.
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