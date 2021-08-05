Выборы 05.08.2021 12:49
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05.08.2021 12:49
Подготовку к Единому дню голосования и организацию предвыборного процесса обсудил сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров с руководителями региональных отделений политических партий и спикером облдумы, сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе администрации региона.
"Нам очень важно, чтобы избирательная кампания проходила на основе конкуренции программ, идей, предложений, а не конкуренции компрометирующих материалов, домыслов, слухов и нереализуемых предложений, - отметил глава региона. - Важно, чтобы представители Волгоградской области активно принимали участие в защите интересов России и Волгоградской области. От работы парламента во многом зависит жизнь нашего общества, решение проблемных вопросов, а также задач развития, и поэтому очень важно, чтобы политические силы, кандидаты в депутаты, представляющие их, могли в ходе конкурентной борьбы за голоса избирателей представить и защитить свои планы, программы, в которых отображены предложения по решению конкретных проблем людей, муниципальных образований и в целом Волгоградской области, а также вопросы развития. Жители ждут реальных предложений, которые позволят Волгоградской области продвигаться в повышении качества жизни людей, в развитии и решении задач".
Губернатор также напомнил, что грядущие выборы будут проходить в условиях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции, и общая задача — защитить людей, сберечь их жизни и здоровье. Губернатор отметил, что необходимо помнить о соблюдении санитарно-эпидемиологических требований во время встреч, агитации, в дни голосования.
На встрече Андрей Бочаров отметил высокий уровень взаимодействия с парламентскими политическими партиями, представляющими весь спектр интересов жителей Волгоградской области, и поблагодарил руководителей фракций за конструктивную совместную работу. "Со своей стороны, мы будем делать все, чтобы выборы 2021 года, как и все политические процессы последних лет, прошли на открытой, честной, конкурентной основе. В пределах своих полномочий мы готовы оказывать всем участникам всё необходимое и возможное содействие. Уверен, что мы продолжим конструктивное взаимодействие со всеми политическими силами, которые сформируют состав новой Государственной думы РФ, и вместе будем работать в интересах жителей Волгоградской области и всей России".
Напомним, накануне завершился прием документов на регистрацию от кандидатов в депутаты Госдумы РФ. Уже в ближайшее время избирательная кампания по формированию Госдумы РФ перейдет в активную фазу. Выборы пройдут 17-19 сентября текущего года.
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