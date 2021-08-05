Банк «Открытие»: три четверти жителей Юга ощутили рост расходов на домашних животных в пандемию





75% жителей Южного федерального округа отметили рост расходов на содержание животных, который произошел во время пандемии. Подавляющее большинство владельцев питомцев (58%) рассказали, что стали тратить на маленьких друзей примерно на 15% больше. Деньги расходуются на корма, перевозку и услуги ветеринара. Траты у 17% выросли в 1,5 – 2 раза. Четверть южан не ощутили изменений в структуре трат на животных. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» и страховой компанией «Росгосстрах Жизнь» к Всемирному дню кошек 8 августа, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.

Никто из опрошенных не заявил, что его расходы на домашних питомцев за последний год снизились.

28% жителей округа завели домашнее животное из-за пандемии COVID-19 и самоизоляции. Из них 6% завели кошку, 11% - собаку, 11% - другое животное. У 48% домашние питомцы жили и до пандемии.

Не имеют домашних питомцев сейчас 25% опрошенных. Один домашний питомец живет у 31% южан, два – у 22%, три и больше – у 22%.

Из тех, у кого есть домашние питомцы, 31% опрошенных завели их, потому что всегда хотели. 23% подобрали бездомное животное или взяли его из приюта. 25% подчинились желанию детей. 9% сделали это, чтобы не было так одиноко, 5% сообщили, что домашнее животное досталось им от родственников в наследство.

69% жителей ЮФО тратит на своих домашних любимцев до 5 тысяч рублей в месяц, еще 19% - от 5 до 10 тысяч рублей. 6% оценили свой месячный бюджет на домашних животных в 10-20 тысяч рублей. 3% тратят 20-30 тысяч рублей в месяц. 3% заявили о тратах на животных свыше 50 тысяч рублей ежемесячно.

Результаты опроса показали, что у 75% счастливых обладателей домашних любимцев живет кошка. Собаки живут у 55% южан. На третьем месте в негласном рейтинге домашних питомцев оказались аквариумные рыбки - они есть у 14% опрошенных. 13% содержат попугаев, ЮФО оказался лидером по количеству владельцев этих птиц. 6% содержат хомяков, а 3% морских свинок.

*Опрос проводился банком «Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь» с 29 июля по 3 августа 2021 года среди 1000 респондентов в возрасте 18-65 лет, жителей городов всех регионов России. Опросы проводятся в рамках проекта по изучению потребительского поведения россиян во время пандемии.



