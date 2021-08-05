Все больше и больше жителей Волгоградской области заражаются коронавирусом и умирают

Общество 05.08.2021 12:10
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05.08.2021 12:10
В Волгоградской области не могут остановить рост смертности и заражений от коронавируса. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на федеральный оперштаб, так, за минувшие сутки в Волгоградской области диагноз COVID-19 подтвердился у 325 человек – таких цифр в суточной региональной статистике не фиксировалось за все время пандемии.
Еще более угрожающей является ситуация со смертностью – 17 умерших за день. Это также абсолютный антирекорд за полтора года. Напомним, накануне сообщалось о 323 заболевших и 16 умерших. Всего в регионе количество жертв пандемии составило уже 1892 человека.
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