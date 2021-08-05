В Волгоградской области расследуют обстоятельства смерти привитого от коронавируса врача





В комитете здравоохранения Волгоградской области прокомментировали смерть привитой от коронавируса врача Михайловской ЦРБ Наталии Стахановой. Как сообщили ИА «Высота 102» в волгоградском облкомздраве, 63-летняя медработник обратилась за помощью 19 июля. Ей назначили лечение и направили на КТ-исследование. По его результатам доктора госпитализировали в Михайловскую ЦРБ. Мазок от 27 июля оказался положительным. Второй повторный мазок на момент смерти 31 июля был отрицательным.

В облкомздраве пояснили, что у женщины были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы. Но причина смерти будет установлена только после посмертного исследования. В комитете здравоохранения признали, что врач в апреле этого года была привита вакциной от коронавируса «ЭпиВакКорона». Ранее, напомним, руководитель Роспотребнадзора РФ Анна Попова заявляла, что примерно у 10% людей во всём мире после вакцины от коронавируса не образуются антитела. Однако главный санитарный врач считает, что прививку все равно делать надо – так, по ее мнению, практически все население будет защищено, а оставшиеся 10% со временем выработают иммунитет и тоже будут под защитой.

Напомним, накануне в Михайловке похоронили заведующего отделением диагностики Наталию Александровну Стаханову. Ее коллеги пытались спасти жизнь уважаемого в городе доктора, стаж работы которой составлял более 36 лет. Сотрудники больницы отмечали, что заведующая отделением всегда трепетно относилась к строгому соблюдение санитарно-эпидемиологических мер на своем рабочем месте и этого же требовала от других. По одной из версий, врач могла заразиться от родственников, которые приехали из другого города. К слову, в Михайловской ЦРБ за последние несколько месяцев от разных причин скончались четверо сотрудников, в том числе - трое докторов.



