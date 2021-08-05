В Волгоградской области похолодает до 13 градусов





В отдельных районах Волгоградской области температура воздуха ночью упадет до 13 градусов. Такой прогноз, как сообщает ИА "Высота 102", опубликовал Волгоградский ЦГМС.

Отметим, что несколько дней в Волгоградской области стояла 40-градусная жара. Атмосферная засуха угрожала посевам на юге региона. Кратковременные дожди и грозы, которые на днях наблюдались в некоторых районах, принеси долгожданную прохладу. Так, по прогнозам синоптиков, температура воздуха ночью не превысит +18...+23°, а местами +13°. Днем ожидается +28...+33°. В Волгограде температура воздуха ночью +20...+22º, днем +31...+33º.

Несмотря на снижение температур, в регионе по-прежнему наблюдается высокая и чрезвычайная пожароопасность.



