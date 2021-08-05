Суд над волгоградским генералом Михаилом Музраевым отложили из-за донесения из СИЗО





Судебное заседание по делу бывшего руководителя СУ СК по Волгоградской области Михаила Музраева и бизнесмена Владимира Зубкова будет перенесено. Об этом, как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Южного окружного военного суда, объявит судья в 10-00 часов. Поводом для этого послужила телефонограмма из ростовского СИЗО, где сообщалось, что один из подсудимых находится на карантине из-за коронавируса. Ранее сообщалось, что речь идет о Михаиле Музраеве – он общался с одним из адвокатов, который затем заболел ковидом.

Напомним, Михаила Музраева и бизнесмена Владимира Зубкова, которые проходят по одному уголовному делу о поджоге дома волгоградского губернатора, будут судить в Ростове-на-Дону. Михаил Музраев и волгоградский предприниматель Владимир Зубков обвиняются в совершении террористического акта, незаконном обороте оружия и использовании служебных полномочий вопреки интересам службы. Показания на экс-руководителя регионального СК дал бывший арендатор Центрального рынка Волгограда Евгений Ремезов, которого задержали после поджога дома губернатора Андрея Бочарова в ноябре 2016 года.







