Суд над волгоградским генералом Михаилом Музраевым отложили из-за донесения из СИЗО

Расследования 05.08.2021 09:45
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05.08.2021 09:45
Судебное заседание по делу бывшего руководителя СУ СК по Волгоградской области Михаила Музраева и бизнесмена Владимира Зубкова будет перенесено. Об этом, как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Южного окружного военного суда, объявит судья в 10-00 часов. Поводом для этого послужила телефонограмма из ростовского СИЗО, где сообщалось, что один из подсудимых находится на карантине из-за коронавируса. Ранее сообщалось, что речь идет о Михаиле Музраеве – он общался с одним из адвокатов, который затем заболел ковидом.
Напомним, Михаила Музраева и бизнесмена Владимира Зубкова, которые проходят по одному уголовному делу о поджоге дома волгоградского губернатора, будут судить в Ростове-на-Дону. Михаил Музраев и волгоградский предприниматель Владимир Зубков обвиняются в совершении террористического акта, незаконном обороте оружия и использовании служебных полномочий вопреки интересам службы. Показания на экс-руководителя регионального СК дал бывший арендатор Центрального рынка Волгограда Евгений Ремезов, которого задержали после поджога дома губернатора Андрея Бочарова в ноябре 2016 года.
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