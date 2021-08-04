Осуждена банда расхитителей багажа в аэропорту Волгограда

Расследования 04.08.2021 17:00
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04.08.2021 17:00
Членов преступной группы, похищавших имущество из багажа пассажиров международного аэропорта, осудили в Волгограде. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, организатор - Сергей Хиврич приговорен Дзержинским районным судом к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима. Остальным членам группы, в зависимости от участия каждого в совершаемых преступлениях, назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.
Судом установлено, что в конце 2017 года 32-летний Хиврич, являясь приемосдатчиком багажа службы организации пассажирских и грузовых перевозок ПАО "Международный аэропорт Волгоград", создал организованную преступную группу, специализирующуюся на хищении имущества из багажа пассажиров. К участию в преступлении он привлек 5 сотрудников аэропорта (приемосдатчиков) и свою знакомую, которая осуществляла сбыт похищенного имущества. Фигуранты уголовного дела организовали тайник, расположенный в межпотолочном пространстве служебного туалета терминала аэропорта, в котором после кражи похищенное имущество хранилось до окончания рабочей смены.
С января по июль 2019 года им удалось похитить из багажа пассажиров ювелирные украшения и денежные средства (доллары и евро) на общую сумму 916 953 рубля.
Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось УФСБ России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела осуществлялось Волгоградским ЛУ МВД России на транспорте.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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