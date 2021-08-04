Общество

Грозный и Волгоград свяжет пассажирский поезд

Общество 04.08.2021 14:12
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04.08.2021 14:12


Прямое железнодорожное сообщение между Грозным и Волгоградом возобновится с 8 августа. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе Приволжской железной дороги, в первый рейс со станции Грозный поезд отправится в воскресенье в 6:25 и прибудет в Волгоград на следующий день в 7:34. В обратном направлении со станции Волгоград-1 поезд отправится 9 августа в 20:55 и прибудет на конечную станцию Грозный 10 августа в 21:56. Состав будет курсировать раз в четыре дня.
Маршрут его следования будет проходить по пяти южным регионам страны: Чеченской республике, Дагестану, Калмыкии, Астраханской и Волгоградской областям.
Стоимость билета в купейный вагон составит от 2448 рублей, в плацкартный – от 2218 рублей.
В поезде предусмотрены места для маломобильных пассажиров.

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