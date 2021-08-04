Общество 04.08.2021 12:50
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04.08.2021 12:50
Эпидемия коронавируса в Волгоградской области не унимается, а прошедшие сутки принесли новые страшные данные о заболевших и умерших. Как сообщили ИА «Высота 102» в федеральном оперштабе, так, за минувший день в регионе заразились коронавирусом еще 323 человека, 16 – скончались. Такого количества умерших и заболевших в регионе не фиксировалось за все время пандемии. Всего в Волгоградской области уже 1875 человек стали жертвами инфекции.
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