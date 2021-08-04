Экономика 04.08.2021 10:39
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04.08.2021 10:39
Региональный оператор «Ситиматик-Волгоград» сообщает, что часть жителей Волгоградской области в этом месяце впервые получат платежный документ за услугу «Обращение с ТКО». Начисление за вывоз мусора произведено на законных основаниях, с учетом вновь поступивших данных к регоператору о потребителях, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.
С 1 января 2019 года ООО «Ситиматик-Волгоград» по итогам конкурсного отбора является единственным хозяйствующим субъектом, имеющим право оказывать услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Волгоградской области и производить начисление платы для потребителей.
Даже, если вы раньше не платили за вывоз отходов и не сообщали никаких сведений самостоятельно о своем объекте собственности или проживания, в августе к вам может прийти платежный документ за оказанную коммунальную услугу. В связи с растущей дебиторской задолженностью населения ООО «Ситиматик-Волгоград» вынуждено начать масштабную работу по уточнению базы данных абонентов, которые проигнорировали требования законодательства и не предоставили своевременно достоверные сведения по своему объекту собственности или проживания.
«Согласно Правилам № 354, самостоятельно обновлять сведения о себе – обязанность по закону всех потребителей коммунальных услуг. Если вы выписались из квартиры или дома, приобрели или продали жилье, временно проживаете по другому адресу или у вас кто-то временно зарегистрирован, сменили Ф.И.О., произошли любые изменения в составе жильцов, пожалуйста, в течение 5 дней сообщите новые данные в нашу компанию, чтобы избежать неточностей в начислениях», – подчеркивает директор по сбытовым расчетам и коммуникациям с абонентами ООО «Ситиматик-Волгоград» Гульнара Мушекенова.
Обращаем внимание, что по закону факт неполучения квитанции не избавляет собственника от необходимости оплачивать коммунальные услуги. Согласно п. 4.5 ст. 154 Жилищного Кодекса РФ, «Обращение с ТКО» является коммунальной услугой и подлежит своевременной оплате. Поэтому всем абонентам, получившим в августе свою первую квитанцию, следует ее оплатить или в обязательном порядке сообщить о причинах своего несогласия с начислением. Если в вашей квитанции содержатся некорректные данные (ФИО, адрес, количество прописанных/проживающих в помещении лиц), то можете подать заявку на перерасчет. Для этого необходимо направить регоператору подтверждающие документы для корректировки данных по эл. адресу info@uo34.ru или в местные отделы по работе с населением АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» и МФЦ.
По всем вопросам, касающимся качества оказания услуги или расчетов за вывоз мусора, абоненты Волгоградской области могут обращаться напрямую в контактный центр регионального оператора «Ситиматик-Волгоград» по тел. (8442) 23-23-23. Режим работы - ежедневно с 8.00 до 20.00. Наименьшее время ожидания ответа оператора – по будням с 18.00 до 20.00 и на выходных.
Для справки:
Размер платы за «Обращение с ТКО» в регионе определяется тарифом, утвержденных приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 18.12.2020 г. №48/2, а также нормативами накопления отходов, установленными приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 17.06.2020 г. № 18/1. Расчет платы за услугу осуществляется по количеству зарегистрированных (постоянно и временно проживающих в помещении) граждан, а при их отсутствии – исходя из числа собственников жилого помещения.
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