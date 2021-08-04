Общество 04.08.2021 10:15 Новости компаний
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04.08.2021 10:15 Новости компаний
Поездка в социальное учреждение стала вторым этапом благотворительного забега, организованного коллективом Гремячинского горно-обогатительного комбината в рамках «20 добрых дел «ЕвроХима» - программы, реализуемой на предприятиях российского предпринимателя Андрея Мельниченко в честь 20-летия «ЕвроХима».
На средства, которые удалось собрать участникам и гостям благотворительного марафона, а это порядка 40 тысяч рублей, было куплено то, в чем испытывает потребность «Волжский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»: спортивный инвентарь, игрушки, а также оборудование для микроавтобуса, перевозящего детей.
Поддержать ребят, оказавшимся без попечения родителей приехал исполнительный директор «ЕвроХим-ВолгаКалия» Евгений Сахаров, руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта Ирина Шарипова и другие сотрудники Гремячинского ГОКа и «ЕвроХим-ВолгаСервиса».
Представители «ЕвроХим-ВлгаКалия» и ОНФ в Волгоградской области познакомились и подружились с ребятами, а также вручили им подарки. Не обошлось и без спорта: воспитанники сыграли партию в настольный хоккей, а исполнительный директор лично погонял мяч с ребятами. Вкусные угощения, предоставленные «ЕвроХим-ВолгаСервисом» тоже пришлись кстати, ведь какой ребенок не любит сладкое?
Возможно, кто-то из воспитанников в будущем захочет работать на Гремячинском горно-обогатительном комбинате, поэтому сотрудники ГОКа,воспользовавшись случаем, рассказали детям о своей работе на строительстве одного из самых передовых предприятий региона и России.
Разумеется, при организации поездки были соблюдены все правила противоэпидемической безопасности – в детское учреждение отправились сотрудники, получившие оба компонента антиковидной вакцины и снабженные защитными масками.
«Поездка в центр помощи детям для всех нас это одно из самых волнующих и трогательных событий. Мы благодарны руководителю исполкома ОНФ в Волгоградской области Ирине Шариповой за успешное взаимодействие с «ЕвроХим-ВолгаКалием». На протяжении уже многих лет в рамках движения #Мывместемы осуществилине одно доброе дело», - отметил исполнительный директор Гремячинского ГОКа Евгений Сахаров.
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