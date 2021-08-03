На юге Волгограда на восемь часов отключат свет

Общество 03.08.2021 17:46
0
03.08.2021 17:46
Плановые работы на электросетях продут завтра, 4 августа, в Красноармейском районе Волгограда, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на информацию волгоградских межрайонных электрических сетей. Света не будет с 9 утра до 5 часов вечера по следующим адресам:
- бульвар Энгельса, 14А, 16 и 18;
- ул. Волжская, 1-27;
- ул.Центральная, 24А, 24 и 26;
- ул.Токарева, 40-64;
- проспект Героев Сталинграда, 39 и 41.
Реклама
Жителей хутора в Волгоградской области травят водой с нефтью03.08.2021 19:46
Общество 03.08.2021 19:46
Пациенты «красной зоны» пожаловались на нехватку лекарств в ЦРБ под Волгоградом03.08.2021 18:03
Общество 03.08.2021 18:03
Атмосферная засуха в Волгоградской области сменится штормом03.08.2021 15:36
Общество 03.08.2021 15:36
В Волгограде для строительства дороги снесут коттеджи и дачи03.08.2021 13:38
Общество 03.08.2021 13:38
Реставраторам кинотеатра "Победа" в Волгограде посоветовали утереть слезы и работать03.08.2021 12:36
Общество 03.08.2021 12:36
Депутаты Волгоградской облдумы разработали новый закон перед гаражной амнистией03.08.2021 12:12
Общество 03.08.2021 12:12
Успеваемость и активность: ВИУ РАНХиГС предоставляет скидки на обучение до 50%03.08.2021 11:29
Общество 03.08.2021 11:29
В Волгограде у наглой УК забрали дома03.08.2021 11:06
Общество 03.08.2021 11:06
«Мы что, не люди?»: прокуратура оценит действия сотрудников аквапарка в Волжском после отказа в отдыхе ребенку-аутисту03.08.2021 10:41
Общество 03.08.2021 10:41
Губернатор Волгоградской области приехал в День ВДВ к бюсту Маргелова02.08.2021 19:59
Общество 02.08.2021 19:59
Волгоградскую «Рублевку» продали за полцены02.08.2021 19:53
Общество 02.08.2021 19:53
Волгоградские общественники прокомментировали порядок аккредитации СМИ на выборы02.08.2021 19:51
Общество 02.08.2021 19:51
Волжане "варятся" в многочасовых очередях в поликлинике02.08.2021 18:24
Общество 02.08.2021 18:24
«Чудо свершилось!»: волгоградскому малышу со СМА помог тайный благотворитель02.08.2021 18:20
Общество 02.08.2021 18:20
Волгоградский Роспотребнадзор опубликовал разъяснения по обязательной вакцинации02.08.2021 16:58
Общество 02.08.2021 16:58
Реклама