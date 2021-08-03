



МТС запустила бесплатную туристическую экскурсию по невоенной истории Волгограда, основой которой стали загадочные легенды и тайны Старой Сарепты, судоходный канал и самый большой в мире памятник, установленный реально жившему человеку. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба компании. Четырнадцать достопримечательностей позволят убедиться, что Красноармейский – это не только промзона. Это еще и большая часть истории нашего города вне рамок Сталинградской битвы.

Официальная история района ведется с 21 марта 1944 года. Однако согласно историческим летописям, первые поселения на этой территории появились еще в XVIII веке (в 1765 году) – тогда здесь располагалась немецкая колония гернгутеров Сарепта. Виртуальный путеводитель от МТС расскажет про их быт и культуру. Начинается маршрут от скульптуры «Эквилибрио»: добраться до нее можно с остановки «Проспект Героев Сталинграда». Дальше следуем через мост у Волго-Донского судоходного канала (здесь узнаем о работе шлюзов) на набережную и до памятника Ленину.

Путеводитель размещен на популярных туристических платформах Izi.Travel WeGoTrip . Загрузить тур можно на месте – экскурсия предложится автоматически, когда вы приблизитесь к одному из вошедших в нее объектов. Сервис доступен для абонентов всех операторов связи, мобильный трафик при просмотре расходуется в рамках тарифного плана, никаких дополнительных затрат не требуется.



