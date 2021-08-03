Два человека чудом выжили в «расплющенном» авто в Волгоградской области

Происшествия 03.08.2021 09:51
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03.08.2021 09:51
Водитель "девятки" и его 22-летний пассажир пострадали в результате столкновения с грузовиком в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, авария произошла ночью в Быковском районе на трассе "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград".
По предварительной информации, 20-летний водитель легковушки на 725 км трассы при обгоне не выдержал дистанцию и совершил столкновение с грузовым автомобилем "ЗИЛ". Пострадавших увезли с места аварии в больницу.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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