Общество

Волгоградскую «Рублевку» продали за полцены

Общество 02.08.2021 19:53
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02.08.2021 19:53


Землю и имущество базы отдыха «Рублевка», которая находится в 15 км от Волгограда и в 5 км от центра города Краснослободск Среднеахтубинского района, продали на торгах по делу о банкротстве. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на результаты аукциона, лот с начальной ценой в размере 33,3 миллиона рублей ушел с молотка за 15 миллионов. Покупателем, согласно открытым данным, стал Михаил Ивлев. В общедоступной информации указано, что он числился директором ООО «Международный многофункциональный торговый комплекс ООО «Коробейники-М», которое не действует с 20 ноября 2015 года. 
На торги была подана еще одна заявка, но участника не допустили, так как прилагаемые документы не соответствовали требованиям законодательства. Также не было подтверждения перечисления задатка.   

Как ранее сообщало информагентство, на торги были выставлены одно- и двухэтажные деревянные срубы разного назначения:  три мастерские, 9 домиков, две минигостиницы, административный домик, баня, три здания незавершенного строительства (домики), водонасосная и иное имущество. Продавалось и право аренды на земельный участок площадью 15000 кв.м., на котором расположены все вышеперечисленные здания.
Согласно документам, имущество распродавалось по делу о несостоятельности (банкротстве) ИП Гуровой Т.В., у которой 100% доли ООО «Рублевка». Индивидуальный предприниматель, как следует из документов арбитража, задолжала банку и ФНС России 46,3 миллиона рублей. 
Фото из описания лота на сайте торгов

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