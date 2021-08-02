Волгоградскую «Рублевку» продали за полцены

Общество 02.08.2021 19:53
0
02.08.2021 19:53
Землю и имущество базы отдыха «Рублевка», которая находится в 15 км от Волгограда и в 5 км от центра города Краснослободск Среднеахтубинского района, продали на торгах по делу о банкротстве. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на результаты аукциона, лот с начальной ценой в размере 33,3 миллиона рублей ушел с молотка за 15 миллионов. Покупателем, согласно открытым данным, стал Михаил Ивлев. В общедоступной информации указано, что он числился директором ООО «Международный многофункциональный торговый комплекс ООО «Коробейники-М», которое не действует с 20 ноября 2015 года.
На торги была подана еще одна заявка, но участника не допустили, так как прилагаемые документы не соответствовали требованиям законодательства. Также не было подтверждения перечисления задатка.
Как ранее сообщало информагентство, на торги были выставлены одно- и двухэтажные деревянные срубы разного назначения: три мастерские, 9 домиков, две минигостиницы, административный домик, баня, три здания незавершенного строительства (домики), водонасосная и иное имущество. Продавалось и право аренды на земельный участок площадью 15000 кв.м., на котором расположены все вышеперечисленные здания.
Согласно документам, имущество распродавалось по делу о несостоятельности (банкротстве) ИП Гуровой Т.В., у которой 100% доли ООО «Рублевка». Индивидуальный предприниматель, как следует из документов арбитража, задолжала банку и ФНС России 46,3 миллиона рублей.
Фото из описания лота на сайте торгов
Реклама
Губернатор Волгоградской области приехал в День ВДВ к бюсту Маргелова02.08.2021 19:59
Общество 02.08.2021 19:59
Волгоградские общественники прокомментировали порядок аккредитации СМИ на выборы02.08.2021 19:51
Общество 02.08.2021 19:51
Волжане "варятся" в многочасовых очередях в поликлинике02.08.2021 18:24
Общество 02.08.2021 18:24
«Чудо свершилось!»: волгоградскому малышу со СМА помог тайный благотворитель02.08.2021 18:20
Общество 02.08.2021 18:20
Волгоградский Роспотребнадзор опубликовал разъяснения по обязательной вакцинации02.08.2021 16:58
Общество 02.08.2021 16:58
Фонд капремонта Волгоградской области благоустроят за счет бюджета02.08.2021 15:10
Общество 02.08.2021 15:10
Пациент взыскал с частной стоматологии в Волжском крупную сумму за страдания с коронками02.08.2021 14:21
Общество 02.08.2021 14:21
Еще один монах умер в мужском монастыре в Волгоградской области от коронавируса02.08.2021 13:47
Общество 02.08.2021 13:47
Волгоградский облкомздрав обязали приспособить кареты неотложки для колясочников02.08.2021 13:06
Общество 02.08.2021 13:06
Чиновников Волгоградской области озадачили перед началом учебного года02.08.2021 12:31
Общество 02.08.2021 12:31
В Волгоградской области выпал гигантский град (ВИДЕО)02.08.2021 08:43
Общество 02.08.2021 08:43
Роспотребнадзор выясняет причины недомогания детей в волгоградском «Орленке»01.08.2021 12:15
Общество 01.08.2021 12:15
Военные из Индии прибыли в Волгоград01.08.2021 11:10
Общество 01.08.2021 11:10
Вагончик тронется: в Волгоградской области подсчитали количество уехавших из региона01.08.2021 09:40
Общество 01.08.2021 09:40
Огромную стелу из железобетона установят на въезде в Волгоград01.08.2021 08:40
Общество 01.08.2021 08:40
Реклама