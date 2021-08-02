Экономика

Банк «Открытие»: решение ФРС неожиданно подняло нефтяные цены

Экономика 02.08.2021 15:12
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02.08.2021 15:12


Руководитель аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Анна Морина прокомментировала динамику нефтяных цен, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
На прошедшей неделе нефть марки Брент держалась в основном ниже 74 долларов за баррель, но уже в четверг вечером и в пятницу смогла преодолеть отметку 75 долларов за баррель. Причиной скачка стал выход негативной статистики по экономике США на фоне мягкой риторики ФРС.
Укрепление доллара, которое, по нашим прогнозам, должно было не давать нефтяным ценам выйти за коридор 70-75 долларов за баррель марки Брент, продолжалось практически всю прошлую неделю. С вечера четверга по результатам заседания ФРС доллар стал стремительно терять позиции. Итоги заседания были ожидаемы – более того, был предложен новый механизм поддержания ликвидности на будущее. Несмотря на это, данные по ВВП США за 2 квартал 2021 года разочаровали – рост составил всего 6,5% вместо ожидаемого 8,4%. При этом ФРС отмечает, что по-прежнему позитивно оценивает темпы восстановления экономики и в частности рынка труда. Ожидаемый рынком рост ставок откладывается – ФРС продолжает придерживаться мнения о том, что ускорение инфляции в США носит временный характер. По мнению ФРС высокая инфляция вызвана эффектом базы и временным дисбалансом спроса и предложения вследствие пандемии.
Интересно, что общий индекс сырьевых товаров Bloomberg commodity index на прошлой неделе достиг максимума с 2011 года. Помимо ослабевшего доллара существенное влияние на него оказали и климатические аномалии, в основном действующие на пищевые сырьевые товары: заморозки в Бразилии наносят урон урожаю кофе, жара и засуха в США, Канаде и России – урожаю зерновых.
На этой неделе продолжит выходить статистика по ключевым мировым экономическим центрам. Среди прочего ждем данные по рынку труда в США, индексы экономической активности, индексы менеджеров по закупкам. Заседания ОПЕК+ в августе не будет, 31 августа по предварительным данным пройдет совещание технического комитета в преддверии министерской встречи в начале сентября. Теоретически, август может быть достаточно спокойным отпускным месяцем с пониженной волатильностью для нефти, но в это слабо верится. Продолжаем ожидать повышенную волатильность на выход статистики и информации по распространению нового штамма. Диапазон цен на эту неделю – 73-76 долларов за баррель. Доллар с большой вероятностью хотя бы частично отыграет утерянные позиции, ОПЕК+ в августе планово добавит объемы на рынок.

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