Телеком 02.08.2021 16:05 Новости компаний
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02.08.2021 16:05 Новости компаний
«Ростелеком» в регионах ЮФО и СКФО запустил акцию для компаний любого масштаба и форм собственности «Серебро в подарок». Новый или действующий абонент, который подключит номер с кодом 8 800 и оплатит пакет 1000 минут в период с 1 августа по 31 октября включительно, получит красивую и удобную для запоминания комбинацию телефонного номера категории «серебро» бесплатно. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба компании.
Услуга «Номер с кодом 8 800» от «Ростелекома» дает целый ряд преимуществ своему владельцу. Абонент может принимать сразу несколько входящих звонков одновременно — линия никогда не будет занята. Бесплатный вызов из любого региона России повысит лояльность потенциальных клиентов, а встроенная защита от телефонных атак обезопасит работу кол-центра.
«Образ компании, который клиенты рисуют в своем восприятии, значительно влияет на выбор товара или услуги. Городские номера создают впечатление местного бизнеса, мобильные — личного номера, но номер с бесплатными входящими с кодом 8 800 большинством воспринимается как обязательный атрибут компании, которая ценит клиентов. У “Ростелекома” самая большая база номеров с особыми комбинациями цифр, поэтому любой абонент сможет подобрать подходящий для него вариант», — рассказал Константин Боженов, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами макрорегиона «Юг» ПАО «Ростелеком».
Сервис позволяет вести запись разговоров, что повысит эффективность решения спорных ситуаций и контроля сотрудников. При этом вся информация хранятся на защищенном облачном сервере «Ростелекома», доступ к которому возможен из личного кабинета. Функционал сервиса даст возможность настроить приветствие, сообщение о новых акциях или специальных предложениях, а также голосовое меню с маршрутизацией звонков по различным сценариям.
«С появлением контакт-центра с номером 8 800 от «Ростелекома» у нашей компании значительно расширился круг клиентов и повысилась их лояльность. Теперь они всегда могут нам дозвониться, сделать нужный заказ или дать обратную связь. Благодаря постоянному контакту с ними, мы всегда знаем их потребности и ожидания и поэтому можем предложить именно то, что им нужно», — отметил Владимир Мисюк, директор ООО «Строительная компания «ЮГСНАБ».
Получить дополнительную информацию о сервисах «Ростелекома» для бизнеса можно на официальном сайте или по телефону 8 800 200 3000.
Фото предоставлено пресс-службой «Ростелекома».
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