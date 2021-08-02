Экономика

ВТБ в Волгограде выдал первые кредиты на новых условиях госпрограммы для семей с детьми

Экономика 02.08.2021 13:13 Новости компаний
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02.08.2021 13:13 Новости компаний


ВТБ в Волгоградской области реализовал первые сделки по семейной ипотеке, которая теперь стала доступна жителям при рождении первенца. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ВТБ, банк предоставил клиентам льготные кредиты для покупки квартиры на общую сумму 11,4 млн рублей.
ВТБ первым из российских банков заявил о начале приема заявок по обновленной семейной ипотеки со ставкой 5%. Воспользоваться программой могут клиенты, у которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 г. родился первый или последующий ребенок. Прежде она была доступна только для семей с двумя и более детьми. Субсидия также распространяется на несовершеннолетних с ограниченными возможностями. Льготы действуют как на покупку нового жилья, так и на рефинансирование действующей ипотеки.
«Мы начали собирать заявки на семейную ипотеку с улучшенными параметрами, не дожидаясь официального решения Правительства. Это позволило банку заранее настроить необходимые бизнес-процессы, и своевременно приступить к выдаче льготных займов на новых условиях. Стоит отметить, что заемщики с действующей ипотекой, до этого не попадавшие под критерии программы, теперь могут существенно снизить процент в рамках рефинансирования. Уверен, что для регионального рынка жилищного кредитования открываются новые перспективы, которые должны позитивно повлиять на покупательский спрос», - резюмировал Владимир Русаев, управляющий ВТБ в Волгоградской области.
ВТБ приступил к работе по программе с начала 2018 года. Максимальная сумма кредита в Волгоградской области составляет 6 млн рублей. Первоначальный взнос установлен на уровне от 15%, срок займа – до 30 лет. 

 


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