Экономика 02.08.2021 13:13 Новости компаний
0
02.08.2021 13:13 Новости компаний
ВТБ в Волгоградской области реализовал первые сделки по семейной ипотеке, которая теперь стала доступна жителям при рождении первенца. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ВТБ, банк предоставил клиентам льготные кредиты для покупки квартиры на общую сумму 11,4 млн рублей.
ВТБ первым из российских банков заявил о начале приема заявок по обновленной семейной ипотеки со ставкой 5%. Воспользоваться программой могут клиенты, у которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 г. родился первый или последующий ребенок. Прежде она была доступна только для семей с двумя и более детьми. Субсидия также распространяется на несовершеннолетних с ограниченными возможностями. Льготы действуют как на покупку нового жилья, так и на рефинансирование действующей ипотеки.
«Мы начали собирать заявки на семейную ипотеку с улучшенными параметрами, не дожидаясь официального решения Правительства. Это позволило банку заранее настроить необходимые бизнес-процессы, и своевременно приступить к выдаче льготных займов на новых условиях. Стоит отметить, что заемщики с действующей ипотекой, до этого не попадавшие под критерии программы, теперь могут существенно снизить процент в рамках рефинансирования. Уверен, что для регионального рынка жилищного кредитования открываются новые перспективы, которые должны позитивно повлиять на покупательский спрос», - резюмировал Владимир Русаев, управляющий ВТБ в Волгоградской области.
ВТБ приступил к работе по программе с начала 2018 года. Максимальная сумма кредита в Волгоградской области составляет 6 млн рублей. Первоначальный взнос установлен на уровне от 15%, срок займа – до 30 лет.
Реклама
Банк «Открытие»: во втором полугодии можно ожидать укрепления рубля02.08.2021 17:58
Экономика 02.08.2021 17:58
Банк «Открытие»: решение ФРС неожиданно подняло нефтяные цены02.08.2021 15:12
Экономика 02.08.2021 15:12
Около 500 тысяч клиентов ВТБ уже успели получить «школьные» выплаты02.08.2021 13:38
Экономика 02.08.2021 13:38
КислоНемолочные продукты Садов Придонья названы инновацией года01.08.2021 13:05
Экономика 01.08.2021 13:05
ВТБ Лизинг на треть увеличил объем нового бизнеса в первом полугодии 2021 года30.07.2021 16:41
Экономика 30.07.2021 16:41
Банк «Открытие»: рубль укрепляется на фоне снижения инфляции30.07.2021 15:10
Экономика 30.07.2021 15:10
Клиенты группы банка «Открытие» могут дистанционного получить статус квалифицированного инвестора30.07.2021 12:27
Экономика 30.07.2021 12:27
Сумма средств на счетах эскроу в банке «Открытие» превысила 100 млрд рублей30.07.2021 11:08
Экономика 30.07.2021 11:08
Клиенты ВТБ Онлайн смогут менять валюту по заданному курсу30.07.2021 09:17
Экономика 30.07.2021 09:17
Росстат: средняя зарплата в Волгоградской области снизилась на 6 рублей29.07.2021 17:43
Экономика 29.07.2021 17:43
Банк «Открытие»: ФРС сделала новый шаг к сокращению объемов покупок облигаций29.07.2021 17:14
Экономика 29.07.2021 17:14
Более 9 милионов поездок в общественном транспорте Волгограда жители региона оплатили картами Сбербанка29.07.2021 16:25
Экономика 29.07.2021 16:25
Банк «Открытие» запустил онлайн-сервис заказа премиальных карт29.07.2021 16:18
Экономика 29.07.2021 16:18
Банк «Открытие» ввел в эксплуатацию единый центр обработки данных группы29.07.2021 15:39
Экономика 29.07.2021 15:39
Банк «Открытие»: ставки по ипотеке в России возвращаются на доковидный уровень29.07.2021 14:56
Экономика 29.07.2021 14:56
Реклама