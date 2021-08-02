Расследования

Под Волгоградом пастух подорвался на снарядах

Расследования 02.08.2021 07:45
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02.08.2021 07:45


В Волгоградской области погиб мужчина, подорвавшись на боеприпасах времен Великой Отечественной войны. Как сообщили ИА «Высота 102» в СК СК по Волгоградской области, трагедия произошла накануне около поселка Западновка Городищенского района.  44-летний мужчина работал пастухом в крестьянско-фермерском хозяйстве. Утром он отправился на выпас скота, однако к вечеру на точку не вернулся. Обеспокоенный отсутствием работника фермер  самостоятельно направился на розыск пропавшего. Объезжая территории пастбища, он заметил животных, а также тело пастуха без признаков жизни. Недалеко от пострадавшего находились его вещи и несколько предметов, похожих на боеприпасы.
Следователями с участием саперов был проведен  осмотр места происшествия, обнаруженные на месте трагедии предметы оказались боевыми артиллерийскими снарядами времен Великой Отечественной войны, один из которых и детонировал. Другие снаряды имели следы механического повреждения в виде дефрагментации их медных частей.
Предположительно, пострадавший обнаружил боеприпасы, однако о своей находке в правоохранительные органы не сообщил, попытавшись их  разобрать самостоятельно, в результате чего спровоцировал срабатывание одного из снарядов. Саперы уже завершили разминирование оставшихся боеприпасов.
Фото СУ СК по Волгоградской области. 

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