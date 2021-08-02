Под Волгоградом пастух подорвался на снарядах

Расследования 02.08.2021 07:45
0
02.08.2021 07:45
В Волгоградской области погиб мужчина, подорвавшись на боеприпасах времен Великой Отечественной войны. Как сообщили ИА «Высота 102» в СК СК по Волгоградской области, трагедия произошла накануне около поселка Западновка Городищенского района. 44-летний мужчина работал пастухом в крестьянско-фермерском хозяйстве. Утром он отправился на выпас скота, однако к вечеру на точку не вернулся. Обеспокоенный отсутствием работника фермер самостоятельно направился на розыск пропавшего. Объезжая территории пастбища, он заметил животных, а также тело пастуха без признаков жизни. Недалеко от пострадавшего находились его вещи и несколько предметов, похожих на боеприпасы.
Следователями с участием саперов был проведен осмотр места происшествия, обнаруженные на месте трагедии предметы оказались боевыми артиллерийскими снарядами времен Великой Отечественной войны, один из которых и детонировал. Другие снаряды имели следы механического повреждения в виде дефрагментации их медных частей.
Предположительно, пострадавший обнаружил боеприпасы, однако о своей находке в правоохранительные органы не сообщил, попытавшись их разобрать самостоятельно, в результате чего спровоцировал срабатывание одного из снарядов. Саперы уже завершили разминирование оставшихся боеприпасов.
Фото СУ СК по Волгоградской области.
Реклама
Операция «маньяк»: разыскиваемого в Волгограде педофила задержали в магазине (ВИДЕО)01.08.2021 12:34
Расследования 01.08.2021 12:34
«Ни стадиона, ни Волги»: волгоградцев возвращают во времена беспросветной точечной застройки30.07.2021 19:29
Расследования 30.07.2021 19:29
Вкладчики рухнувшей в Волгограде финансовой пирамиды потеряли 10 миллионов рублей30.07.2021 17:04
Расследования 30.07.2021 17:04
Организатора концерта «Руки вверх!» судят в Волгограде30.07.2021 11:12
Расследования 30.07.2021 11:12
Жителя Волжского отправили в колонию строгого режима за оправдание терроризма30.07.2021 09:20
Расследования 30.07.2021 09:20
Скандальная закупка Волгоградского противочумного института «запахла» криминалом29.07.2021 09:43
Расследования 29.07.2021 09:43
В Волгограде мошенники нажились на сдаче в аренду несуществующих квартир29.07.2021 08:46
Расследования 29.07.2021 08:46
В Волгограде разыскивают маньяка-педофила28.07.2021 17:56
Расследования 28.07.2021 17:56
Вычислили по закладчику: полиция раскрыла крупную сеть наркоторговцев в Волгограде28.07.2021 17:03
Расследования 28.07.2021 17:03
Дело волгоградского генерала Музраева рассмотрит судья Генералов28.07.2021 11:29
Расследования 28.07.2021 11:29
Двоих обвиняемых по делу о взрыве газовой заправки в Волгограде отдали под суд27.07.2021 16:49
Расследования 27.07.2021 16:49
В Волгограде напавший на полицейских с железным прутом водитель уезжает в колонию27.07.2021 11:05
Расследования 27.07.2021 11:05
За попытку подкупить полицейского в Волгоградской области водитель получил срок26.07.2021 18:03
Расследования 26.07.2021 18:03
Продавшую поддельный сертификат медсестру задержали с поличным в Волгограде26.07.2021 16:14
Расследования 26.07.2021 16:14
Под Волгоградом после смерти утонувшего в ванне младенца возбуждено уголовное дело26.07.2021 13:06
Расследования 26.07.2021 13:06
Реклама