Под Волгоградом пастух подорвался на снарядах





В Волгоградской области погиб мужчина, подорвавшись на боеприпасах времен Великой Отечественной войны. Как сообщили ИА «Высота 102» в СК СК по Волгоградской области, трагедия произошла накануне около поселка Западновка Городищенского района. 44-летний мужчина работал пастухом в крестьянско-фермерском хозяйстве. Утром он отправился на выпас скота, однако к вечеру на точку не вернулся. Обеспокоенный отсутствием работника фермер самостоятельно направился на розыск пропавшего. Объезжая территории пастбища, он заметил животных, а также тело пастуха без признаков жизни. Недалеко от пострадавшего находились его вещи и несколько предметов, похожих на боеприпасы.

Следователями с участием саперов был проведен осмотр места происшествия, обнаруженные на месте трагедии предметы оказались боевыми артиллерийскими снарядами времен Великой Отечественной войны, один из которых и детонировал. Другие снаряды имели следы механического повреждения в виде дефрагментации их медных частей.

Предположительно, пострадавший обнаружил боеприпасы, однако о своей находке в правоохранительные органы не сообщил, попытавшись их разобрать самостоятельно, в результате чего спровоцировал срабатывание одного из снарядов. Саперы уже завершили разминирование оставшихся боеприпасов.

Фото СУ СК по Волгоградской области.