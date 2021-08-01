Здравоохранение

Пик пройден?: заболеваемость коронавирусом в Волгоградской области снизилась

Здравоохранение 01.08.2021 14:15
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01.08.2021 14:15


Новых случаев заражения коронавирусом в Волгоградской области зарегистрировано 317 – меньше, чем за прошлые сутки, когда был поставлен рекорд в 320 заболевших. Как сообщили ИА «Высота 102» в федеральном оперативном штабе, от инфекции в регионе скончались 13 человек. Таким образом, общее число смертей от COVID-19 достигло 1831.
Больничные листы за сутки закрыли 274 пациента. Всего в Волгоградской области за все время пандемии выявлено 71,5 тысячи случаев заражения коронавирусом.

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