Пик пройден?: заболеваемость коронавирусом в Волгоградской области снизилась





Новых случаев заражения коронавирусом в Волгоградской области зарегистрировано 317 – меньше, чем за прошлые сутки, когда был поставлен рекорд в 320 заболевших. Как сообщили ИА «Высота 102» в федеральном оперативном штабе, от инфекции в регионе скончались 13 человек. Таким образом, общее число смертей от COVID-19 достигло 1831.

Больничные листы за сутки закрыли 274 пациента. Всего в Волгоградской области за все время пандемии выявлено 71,5 тысячи случаев заражения коронавирусом.



