Экономика 30.07.2021 16:41 Новости компаний
0
30.07.2021 16:41 Новости компаний
ВТБ Лизинг в первом полугодии 2021 года передал клиентам транспорт, технику и оборудование общей стоимостью более 67 млрд руб., что на 33% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, в январе – июне компания заключила 17,4 тысяч новых договоров, это на 56% больше, чем годом ранее.
Основным драйвером стал сегмент легкового и грузового автотранспорта – по сравнению с первым полугодием 2020 г. он вырос на 87% и составляет 54% от всего нового бизнеса компании (36,4 млрд руб.). Динамично развивался сегмент спецтехники – новый бизнес здесь вырос почти в 2,5 раза и составил 17,6 млрд руб. Продажи грузового автотранспорта также кратно увеличились – в 2,4 раза, до 17,1 млрд руб. Объемы сделок с легковыми автомобилями выросли на 57%, до 19,3 млрд руб. По состоянию на 1 июля 2021 г., парк транспортных средств и самоходной техники ВТБ Лизинг превысил 67,4 тыс. единиц, добавив 13% год к году.
В январе – июне компания на 39% нарастила объем нового бизнеса с оборудованием для нефте- и газодобычи и переработки, стоимость переданной клиентам техники составила 2,6 млрд руб. ВТБ Лизинг также заключал сделки с железнодорожной техникой, медицинским и телекоммуникационным оборудованием и прочим имуществом.
«Спрос на транспорт и спецтехнику растет на фоне оживления экономической активности. В то же время мы видим, что сейчас на рынке есть дефицит машин, и прикладываем все усилия для того, чтобы дисбаланс между спросом и предложением наши клиенты практически не ощущали. Операционные итоги свидетельствуют о том, что наш подход правильный», - сказал гендиректор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.
Основная часть нового бизнеса компании пришлась на Москву (27%), Центральный (17%) и Приволжский (14%) федеральные округа. Наиболее динамично бизнес рос в Сибирском (+225%), Северо-Кавказском (+174%) и Южном (+129%) федеральных округах.
Реклама
Банк «Открытие»: рубль укрепляется на фоне снижения инфляции30.07.2021 15:10
Экономика 30.07.2021 15:10
Клиенты группы банка «Открытие» могут дистанционного получить статус квалифицированного инвестора30.07.2021 12:27
Экономика 30.07.2021 12:27
Сумма средств на счетах эскроу в банке «Открытие» превысила 100 млрд рублей30.07.2021 11:08
Экономика 30.07.2021 11:08
Клиенты ВТБ Онлайн смогут менять валюту по заданному курсу30.07.2021 09:17
Экономика 30.07.2021 09:17
Росстат: средняя зарплата в Волгоградской области снизилась на 6 рублей29.07.2021 17:43
Экономика 29.07.2021 17:43
Банк «Открытие»: ФРС сделала новый шаг к сокращению объемов покупок облигаций29.07.2021 17:14
Экономика 29.07.2021 17:14
Более 9 милионов поездок в общественном транспорте Волгограда жители региона оплатили картами Сбербанка29.07.2021 16:25
Экономика 29.07.2021 16:25
Банк «Открытие» запустил онлайн-сервис заказа премиальных карт29.07.2021 16:18
Экономика 29.07.2021 16:18
Банк «Открытие» ввел в эксплуатацию единый центр обработки данных группы29.07.2021 15:39
Экономика 29.07.2021 15:39
Банк «Открытие»: ставки по ипотеке в России возвращаются на доковидный уровень29.07.2021 14:56
Экономика 29.07.2021 14:56
Каждый второй клиент ВТБ сбрасывает звонки телефонных мошенников29.07.2021 12:01
Экономика 29.07.2021 12:01
Клиенты Поволжского банка Сбербанка стали в 2 раза чаще использовать автоплатежи для оплаты программ страхования29.07.2021 11:56
Экономика 29.07.2021 11:56
Специалисты "Виво Маркет" разрабатывают для школьников новое меню28.07.2021 18:23
Экономика 28.07.2021 18:23
ВТБ применяет искусственный интеллект для развития сети офисов и банкоматов28.07.2021 16:06
Экономика 28.07.2021 16:06
Банк «Открытие»: доходность ОФЗ падает вследствие роста спроса нерезидентов28.07.2021 15:24
Экономика 28.07.2021 15:24
Реклама