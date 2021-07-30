



От последствий коронавируса на 63-ем году жизни скончался насельник Свято-Троицкого Каменнобродского мужского монастыря иеросхимонах Гавриил (Берестнев). Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в Урюпинской епархии Волгоградской митрополии РПЦ.

Отпевание новопреставленного иеросхимонаха Гавриила состоится в субботу, 31 июля, в Свято-Троицком Каменнобродском мужском монастыре в Ольховском районе после Божественной литургии.

Отмечается, что чин пострига в великую схиму находящегося в реанимации иеромонаха Давида с именем Гавриил, в честь Архангела Гавриила, был произведен 27 июля благочинным монастырей Урюпинской епархии.

Справка. Великая схима — высшая ступень православного монашества. Принятие великой схимы означает полное отчуждение от мира и посвящение жизни Богу.



