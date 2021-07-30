Общество 30.07.2021 17:39
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30.07.2021 17:39
От последствий коронавируса на 63-ем году жизни скончался насельник Свято-Троицкого Каменнобродского мужского монастыря иеросхимонах Гавриил (Берестнев). Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в Урюпинской епархии Волгоградской митрополии РПЦ.
Отпевание новопреставленного иеросхимонаха Гавриила состоится в субботу, 31 июля, в Свято-Троицком Каменнобродском мужском монастыре в Ольховском районе после Божественной литургии.
Отмечается, что чин пострига в великую схиму находящегося в реанимации иеромонаха Давида с именем Гавриил, в честь Архангела Гавриила, был произведен 27 июля благочинным монастырей Урюпинской епархии.
Справка. Великая схима — высшая ступень православного монашества. Принятие великой схимы означает полное отчуждение от мира и посвящение жизни Богу.
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