В Волгоградской области запаслись лекарствами от COVID-19

Здравоохранение 30.07.2021 14:58
0
30.07.2021 14:58
С осени 2020 года в Волгоградской области больные коронавирусной инфекцией бесплатно получили уже более 50 тысяч комплектов лекарств для лечения этой инфекции, сообщает ИА «Высота 102». По информации заместителя председателя комитета здравоохранения по Волгоградской области Николая Алимова, препараты собираются в специальные наборы по методическим рекомендациям Минздрава РФ, а затем выдаются пациентам по схеме лечащего врача. «В комплект могут входить противовирусные средства и коагулянты, которые снижают свертываемость крови и предотвращают возникновение тромбов», - рассказал Николай Алимов. Также он подчеркнул, что на складах имеется достаточный запас препаратов, которые оперативно передаются по заявкам медучреждений.
Отметим, что в Волгоградской области побит очередной антирекорд по заболеваемости. За минувшие сутки коронавирусной инфекцией заразились 320 человек.
Реклама
«Все не так просто»: в волгоградском облкомздраве оценили шансы получить медотводы от вакцинации30.07.2021 14:30
Здравоохранение 30.07.2021 14:30
Медики Волгограда получили актуальную информацию о COVID-1929.07.2021 10:26
Здравоохранение 29.07.2021 10:26
Для переболевших коронавирусом жителей Волгоградской области прислали новую вакцину28.07.2021 17:11
Здравоохранение 28.07.2021 17:11
«Просчет в расчетах»: в волгоградском облздраве объяснили проблемы со сдачей анализов в поликлиниках27.07.2021 17:39
Здравоохранение 27.07.2021 17:39
Филиал онкодиспансера в Михайловке Волгоградской области отдают под ковидный госпиталь27.07.2021 15:32
Здравоохранение 27.07.2021 15:32
Молодой мужчина без хронических заболеваний умер от COVID-19 в Волгоградской области27.07.2021 15:07
Здравоохранение 27.07.2021 15:07
«Ситуация тяжелая»: в Волгограде к ИВЛ подключили 20-летнюю пациентку с ковидом27.07.2021 13:10
Здравоохранение 27.07.2021 13:10
«Нет реагентов»: в поликлиниках Волжского прекратили прием анализов26.07.2021 18:36
Здравоохранение 26.07.2021 18:36
Профессор ВолгГМУ напомнила о смертельной опасности клещей в Волгограде23.07.2021 15:56
Здравоохранение 23.07.2021 15:56
От коронавируса умер 28-летний житель Волгоградской области23.07.2021 14:16
Здравоохранение 23.07.2021 14:16
Высокое искусство: крупнейший центр вакцинации Волгоградской области открыли в музее21.07.2021 14:25
Здравоохранение 21.07.2021 14:25
Снесут и построят заново: новую поликлинику для онкобольных в Урюпинске возведут за 205 млн рублей21.07.2021 08:13
Здравоохранение 21.07.2021 08:13
Ответственного за хранение и учет вакцин от COVID-19 в Волгоградской области выберут по конкурсу20.07.2021 16:29
Здравоохранение 20.07.2021 16:29
Жители Волгоградской области, переболевшие COVID-19, смогут пройти углубленную диспансеризацию19.07.2021 10:43
Здравоохранение 19.07.2021 10:43
Небывалый подъем заражений и смертей от ковида произошел в Волгоградской области18.07.2021 12:03
Здравоохранение 18.07.2021 12:03
Реклама