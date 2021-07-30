Здравоохранение

В Волгоградской области запаслись лекарствами от COVID-19

Здравоохранение 30.07.2021 14:58
0
30.07.2021 14:58




С осени 2020 года в Волгоградской области больные коронавирусной инфекцией бесплатно получили уже более 50 тысяч комплектов лекарств для лечения этой инфекции, сообщает ИА «Высота 102». По информации заместителя председателя комитета здравоохранения по Волгоградской области Николая Алимова, препараты собираются в специальные наборы по методическим рекомендациям Минздрава РФ, а затем выдаются пациентам по схеме лечащего врача. «В комплект могут входить противовирусные средства и коагулянты, которые снижают свертываемость крови и предотвращают возникновение тромбов», - рассказал Николай Алимов. Также он подчеркнул, что на складах имеется достаточный запас препаратов, которые оперативно передаются по заявкам медучреждений. 
Отметим, что в Волгоградской области побит очередной антирекорд по заболеваемости. За минувшие сутки коронавирусной инфекцией заразились 320 человек.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

ЖК Grand Avenue - кв-ры с кухнями-гостиными 30 кв. м. и двумя лоджиями

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Для любителей шопинга: прививайтесь и выигрывайте
Здравоохранение
30.07.2021 14:30
Здравоохранение 30.07.2021 14:30
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
29.07.2021 10:26
Здравоохранение 29.07.2021 10:26
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
28.07.2021 17:11
Здравоохранение 28.07.2021 17:11
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
27.07.2021 17:39
Здравоохранение 27.07.2021 17:39
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
27.07.2021 15:32
Здравоохранение 27.07.2021 15:32
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
27.07.2021 15:07
Здравоохранение 27.07.2021 15:07
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
27.07.2021 13:10
Здравоохранение 27.07.2021 13:10
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
26.07.2021 18:36
Здравоохранение 26.07.2021 18:36
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
23.07.2021 15:56
Здравоохранение 23.07.2021 15:56
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
23.07.2021 14:16
Здравоохранение 23.07.2021 14:16
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
21.07.2021 14:25
Здравоохранение 21.07.2021 14:25
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
21.07.2021 08:13
Здравоохранение 21.07.2021 08:13
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
20.07.2021 16:29
Здравоохранение 20.07.2021 16:29
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
19.07.2021 10:43
Здравоохранение 19.07.2021 10:43
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
18.07.2021 12:03
Здравоохранение 18.07.2021 12:03
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:15
Пациент хирургии волгоградской больницы №25 выпал с девятого этажаСмотреть фотографии
14:58
В Волгоградской области запаслись лекарствами от COVID-19Смотреть фотографииCмотреть видео
14:30
«Все не так просто»: в волгоградском облкомздраве оценили шансы получить медотводы от вакцинацииСмотреть фотографииCмотреть видео
13:59
Иконостас и алтарь устраивают в храме Александра Невского в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
13:03
Каждый день – по антирекорду: в Волгоградской области коронавирусом заразились 320 человекСмотреть фотографии
12:55
В Волгограде нервный пассажир при встрече с полицией полез в шорты (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
11:46
Бизнес под контролем: «Ростелеком» в Волгограде установил систему видеонаблюдения производственной компании «Царицын паркет»Смотреть фотографии
11:12
Организатора концерта «Руки вверх!» судят в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:54
Оценщиков жилья в Волгограде наказали на 1,5 млн рублей за утечку фекалийСмотреть фотографии
09:44
Продукцию магазина "Чай.Кофе.Табак" арестовали в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:20
Жителя Волжского отправили в колонию строгого режима за оправдание терроризмаСмотреть фотографии
19:06
В списках кандидатов в Госдуму от Волгоградской области – солидное пополнениеСмотреть фотографии
18:47
Водопроводная вода с песком обескуражила жителей поселка Верхнезареченский в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:43
Росстат: средняя зарплата в Волгоградской области снизилась на 6 рублейСмотреть фотографии
17:01
В Волгоградской области горе-мать снимала на видео издевательства над дочерьюСмотреть фотографии
15:43
Ритуальная сфера Волгограда через полгода заработает по новым правиламСмотреть фотографии
14:20
Мэрию Волгограда оштрафовали за летающий мусорСмотреть фотографии
13:55
Начали с себя: более 80% чиновников администрации Волгоградской области привились от коронавирусаСмотреть фотографии
13:55
Хуже еще не было: в Волгоградской области 318 человек заболели коронавирусом за суткиСмотреть фотографии
13:27
Ураган и грозы: Волгоградская область испытает очередные природные катаклизмыСмотреть фотографии
13:13
Попавшую в беду стаю белых лебедей спасли на озере Эльтон в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
12:01
Трое кандидатов вступили в борьбу за кресло главы фонда капремонта Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:40
Иранской компании выставили счет за загрязнение ВолгиСмотреть фотографии
10:47
Сползали от теплового удара: автобус «Волжский-Волгоград» прокатил пассажиров с работающей печкойСмотреть фотографии
10:41
Двое школьников на мопеде пострадали в аварии под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:26
Медики Волгограда получили актуальную информацию о COVID-19Смотреть фотографии
10:22
Аферист под видом заболевшего коронавирусом родственника обманул волгоградскую пенсионеркуСмотреть фотографии
09:43
Скандальная закупка Волгоградского противочумного института «запахла» криминаломСмотреть фотографии
09:20
Саперы разминировали Ангарский экопарк в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:46
В Волгограде мошенники нажились на сдаче в аренду несуществующих квартирСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 