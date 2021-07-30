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Бизнес под контролем: «Ростелеком» в Волгограде установил систему видеонаблюдения производственной компании «Царицын паркет»

Телеком 30.07.2021 11:46 Реклама
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30.07.2021 11:46 Реклама


«Ростелеком» установил и настроил систему видеонаблюдения предприятию по производству художественного паркета ООО «Царицын паркет» в Городищенском районе Волгоградской области. Как сообщила иА «Высота 102» пресс-служба компании, технические специалисты национального провайдера разместили двадцать IP-видеокамер и подключили их к облачному сервису «Видеонаблюдение для бизнеса». Под круглосуточным наблюдением теперь находится вся территория предприятия, включая офисные помещения. Видеомониторинг обеспечивает контроль за сохранностью имущества, соблюдением рабочей и технологической дисциплины.
«Специалисты “Ростелекома” представили нам оптимальное решение в соответствии с нашими задачами и в течение двух дней развернули и настроили систему, управлять которой через личный кабинет просто и удобно. На производственной территории мы установили камеры видеонаблюдения с возможностью фиксации звука и движения.  Теперь мы можем тщательно наблюдать за рабочим процессом, что, несомненно, будет способствовать профилактике различных нарушений», – отметил Дмитрий Куканов, директор ООО «Царицын паркет».
Трансляцию изображения пользователь может посмотреть в режиме реального времени или в записи с нескольких камер одновременно. В случае необходимости доступен просмотр видеоархива – информация находится до 30 дней в защищенном облачном хранилище «Ростелекома».
«Сервис “Видеонаблюдение для бизнеса” – это современное цифровое решение и эффективный инструмент для выполнения задач бизнеса любого масштаба, что делает его востребованным у предприятий различных отраслей. При любой нештатной ситуации на территории, находящейся под видеоконтролем, клиенту приходит уведомление, благодаря чему он может быстро среагировать и устранить последствия», — подчеркнул Федор Абрамов, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».
Сегодня в Волгоградской области сервисом видеонаблюдения от национального цифрового провайдера пользуются более 200 предприятий и организаций. «Видеонаблюдение для бизнеса» – облачное решение, и для его подключения не требуется сетевая инфраструктура. Доступ к видеокамерам обеспечивается через интернет, по защищенному каналу. При этом «Ростелеком» предлагает и мобильное приложение, которое позволит контролировать процесс с помощью смартфона или планшета. 
Получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на подключение сервисов и услуг «Ростелекома» можно по единому бесплатному номеру 8 800 200 3000 и на сайте компании.

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