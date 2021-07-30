Экология 30.07.2021 10:54
0
30.07.2021 10:54
Более 1,5 млн рублей обязано выплатить ООО «Паритет» за разлив сточных вод из сломанных канализационных колодцев, сообщили ИА «Высота 102» в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям. В эту сумму входит штраф в размере 40 тысяч рублей, назначенный Волгоградским облсудом, и возмещение ущерба почве, рассчитанного Росприроднадзором в размере 1 млн 467 тысяч рублей.
Разлив канализационных стоков на площади 600 квадратных метров произошел в ноябре 2020 года в Советском районе на улице Песчанокопской в районе ЖК «Комарово». Утечку обнаружили сотрудники комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. Расследованием экологического происшествия занялся Росприроднадзор, специалисты которого обнаружили сломанный и переполненный коллекторы, из которых фекалии стекали в овраг Ельшанский. Лабораторный анализ показал превышение концентраций загрязняющих веществ в отобранных образцах почвы.
Один из сломанных колодцев принадлежит ООО «Паритет», которое занимается предоставлением услуг при оценке жилой недвижимости. Росприроднадзор возбудил в отношении компании дело об административном правонарушении, Советский районный суд признал обоснованным решение о привлечении к ответственности. Вышестоящая инстанция оставила без изменений это постановление.
Маловероятно, что у «Паритета» найдутся ресурсы для уплаты штрафа и, тем более, рассчитанного ущерба природе. По данным СПАРК, за компанией числится задолженность по уплате налогов, по решению налоговой службы приостановлены операции по счетам фирмы. Помимо этого в отношении ООО «Паритет» открыто исполнительное производство на сумму 10 тысяч рублей. По оценке системы СПАРК, компания находится на грани банкротства.
Реклама
Попавшую в беду стаю белых лебедей спасли на озере Эльтон в Волгоградской области29.07.2021 13:13
Экология 29.07.2021 13:13
Дудак и Дудаченок подрастут на 10 км в Волго-Ахтубинской пойме22.07.2021 18:17
Экология 22.07.2021 18:17
3D-модель «Белого моря» волгоградского "Химпрома" обойдется в 30 миллионов19.07.2021 14:56
Экология 19.07.2021 14:56
Горе-фермеры завалили поля в Волгоградской области пленкой и картоном09.07.2021 13:48
Экология 09.07.2021 13:48
«Белое море» волгоградского «Химпрома» превратят в 3D-модель07.07.2021 14:26
Экология 07.07.2021 14:26
Пятна на Волге: покраской моста на Волжской ГЭС заинтересовался Росприроднадзор05.07.2021 20:43
Экология 05.07.2021 20:43
«Засухи больше не будет»: ерикам в Волго-Ахтубинской пойме обустраивают полноводную жизнь05.07.2021 17:55
Экология 05.07.2021 17:55
Волгоградцы забили тревогу из-за посиневшего водоема01.07.2021 15:43
Экология 01.07.2021 15:43
В Волгоградской области из-за засухи погибают сосны01.07.2021 14:39
Экология 01.07.2021 14:39
Массовая гибель рыбы и лебедят в реке Волгоградской области взволновала жителей: жуткие кадры29.06.2021 12:34
Экология 29.06.2021 12:34
Нашествие гусениц ожидают в 10 районах Волгоградской области26.06.2021 11:29
Экология 26.06.2021 11:29
Представители общественности Светлого Яра посетили промплощадку «КАУСТИКа» и уникальный природоохранный объект22.06.2021 16:15
Экология 22.06.2021 16:15
Хозяина теплиц под Волгоградом оштрафовали за отравленную нитратами землю21.06.2021 17:36
Экология 21.06.2021 17:36
ТМК готовится к автоматизации работы экологов на базе цифровых технологий18.06.2021 11:52
Экология 18.06.2021 11:52
Переливную плотину под Волгоградом оценят на безопасность после весеннего происшествия15.06.2021 17:23
Экология 15.06.2021 17:23
Реклама