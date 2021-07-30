Экология

Оценщиков жилья в Волгограде наказали на 1,5 млн рублей за утечку фекалий

Экология 30.07.2021 10:54
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30.07.2021 10:54


Более 1,5 млн рублей обязано выплатить ООО «Паритет» за разлив сточных вод из сломанных канализационных колодцев, сообщили ИА «Высота 102» в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям. В эту сумму входит штраф в размере 40 тысяч рублей, назначенный Волгоградским облсудом, и возмещение ущерба почве, рассчитанного Росприроднадзором в размере 1 млн 467 тысяч рублей.
Разлив канализационных стоков на площади 600 квадратных метров произошел в ноябре 2020 года в Советском районе на улице Песчанокопской в районе ЖК «Комарово». Утечку обнаружили сотрудники комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. Расследованием экологического происшествия занялся Росприроднадзор, специалисты которого обнаружили сломанный и переполненный коллекторы, из которых фекалии стекали в овраг Ельшанский. Лабораторный анализ показал превышение концентраций загрязняющих веществ в отобранных образцах почвы.
Один из сломанных колодцев принадлежит ООО «Паритет», которое занимается предоставлением услуг при оценке жилой недвижимости. Росприроднадзор возбудил в отношении компании дело об административном правонарушении, Советский районный суд признал обоснованным решение о привлечении к ответственности. Вышестоящая инстанция оставила без изменений это постановление.
Маловероятно, что у «Паритета» найдутся ресурсы для уплаты штрафа и, тем более, рассчитанного ущерба природе. По данным СПАРК, за компанией числится задолженность по уплате налогов, по решению налоговой службы приостановлены операции по счетам фирмы. Помимо этого в отношении ООО «Паритет» открыто исполнительное производство на сумму 10 тысяч рублей. По оценке системы СПАРК, компания находится на грани банкротства.

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