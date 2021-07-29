В Волгоградской области горе-мать снимала на видео издевательства над дочерью





Горе-мать в Волгоградской области снимала свои жестокие действия в отношении ребенка на видео и отправляла отцу полуторагодовалой малышки. Пьяная 29-летняя жительница Калачевского района на видеокамеру душила дочь и била ее по лицу, сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области. Женщина уже больше года находилась под пристальным вниманием инспекторов по делам несовершеннолетних, так как нигде не работала и ребенком не занималась. Оставляла девочку без еды и должного ухода. Нерадивую мать неоднократно привлекали к административной ответственности, но на путь исправления она не встала. Данное видео стало последней каплей. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей).

Она созналась в совершенном преступлении и пояснила, что жестоким обращением к ребенку мстила мужу за его уход из семьи. Сотрудники полиции направили в органы опеки материал на лишение ее родительских прав. Девочка сейчас находится с родным отцом.







