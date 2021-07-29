Здравоохранение

Медики Волгограда получили актуальную информацию о COVID-19

Здравоохранение 29.07.2021 10:26 Новости компаний
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29.07.2021 10:26 Новости компаний


Волгоградские врачи приняли участие в онлайн-семинаре, посвященном особенностям противостояния новым штаммам в вопросах лечения COVID-19. Инициатива проведения этого мероприятия принадлежит общественному деятелю Олегу Дерипаска.
Более 200 медиков из разных городов, в том числе специалисты клинических больниц №5 и №4 города Волгограда и все сотрудники волгоградского филиала «РУСАЛ Медицинский Центр» в онлайн формате пообщались с профессором одной из ведущих московских клиник. Региональные врачи получили актуальную информацию о новых методиках и нюансах лечения COVID-19. Кроме этого, врачи озвучили волнующие их вопросы и услышали важные рекомендации.
«Семинар был очень полезен и своевременен. Мы узнали об особенностях новых штаммов, о методах лечения и восстановления после болезни, -  рассказала Надежда Хабарова, сотрудник «РУСАЛ Медицинский Центр в Волгограде». – Ситуация серьезная, сейчас среди заболевших много молодых, и их состояние усугубляется за короткий срок. Поэтому очень важно вакцинироваться, чтобы защитить себя и своих близких. Мы признательны за организацию образовательного онлайн курса и надеемся, что такие семинары будут и в дальнейшем проводиться».
Напомним, программа поддержки медиков в регионах присутствия РУСАЛа проводится с начала пандемии. В частности, специалисты в Волгограде уже принимали участие в семинаре с московскими медиками. Кроме того, волгоградским больницам была оказана помощь на сумму более 10 млн рублей. Это средства индивидуальной защиты, лекарства, химия для обработки помещений. Дополнительно больница №4 получила новый аппарат ИВЛ.

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