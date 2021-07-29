Аферист под видом заболевшего коронавирусом родственника обманул волгоградскую пенсионерку

Общество 29.07.2021 10:22
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29.07.2021 10:22
Подозреваемого в мошенничестве задержали волгоградские полицейские. Мужчина представлялся родственником, заболевшим вирусной инфекцией, и просил скинуть деньги на лечение, сообщили ИА «Высота 102» ГУ МВД по Волгоградской области.
Жертвой мошенника стала 72-летняя жительница Кировского района. Она сообщила полицейским, что ей позвонил неизвестный мужчина и представился ее братом. Незнакомец рассказал, что лежит в больнице в Тракторозаводском районе с подозрением на вирусную инфекцию и ему нужны деньги на лечение. Пенсионерка перевела ему 3600 рублей. Позже она созвонилась с братом и поняла, что перевела деньги мошеннику.
В результате расследования мужчину задержали. Им оказался 43-летний житель Краснооктябрьского района. Раннее мужчина отбывал наказание за кражу и грабеж. Подозреваемый сознался в преступлении. Он признался, что совершал аналогичные преступлении не один раз, периодически меняя сим-карты. Мера пресечения избирается.
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