Последствия шторма на севере Волгограда не могут убрать уже 10 дней

Общество 28.07.2021 18:46
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28.07.2021 18:46
Медленная и некачественная работа коммунальщиков по ликвидации последствий шторма, который пронесся в Волгограде еще 10 дней назад, возмутил жителей Тракторозаводского района, сообщает ИА "Высота 102". "Тогда во время разгула стихии огромное дерево упало на провода, без света на несколько часов остались два дома. Электричество дали, но убирать деревья не спешат. За это время упавший ствол попилили, но не вывезли. А вторая его часть стоит еле-еле, его не трогают. Видимо, будут ждать, когда упадет. Это нормально?", - задаются вопросом жильцы.
Огромное дерево 18 июля не выдержало напора стихии и упало на провода, оставив без света два многоквартирных дома №205 и №203 по проспекту Ленина. Как ранее сообщалось, на место происшествия прибыли сотрудники УК "ТЗР", которые натянули сигнальную ленту возле упавшего ствола и сделали несколько фотографий. С тех пор прошло больше недели, но коммунальщики так и не навели порядок в этом дворе.
Отметим, что жильцы этих домов жаловались на нерасторопность сотрудников УК и ранее. Так, в августе 2019 года коммунальщики неделю не могли убрать мощное дерево, которое упало от ветра во дворе дома №205 по проспекту Ленина, перегородив проезд и разворотив корнями асфальт. Достучаться до управляющей компании удалось только после жалоб жильцов в СМИ.
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