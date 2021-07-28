Матч волгоградского «Ротора» с «Волгарем» снова пройдет с пустыми трибунами

Спорт 28.07.2021 14:25
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28.07.2021 14:25
Предстоящий матч «Ротора» с клубом «Волгарь» на «Волгоград Арене», запланированный на 31 июля, снова пройдет без зрителей. Как сообщили ИА «Высота 102» в клубе, причина все та же – запрет главного санитарного врача России Анны Поповой на проведение массовых мероприятий из-за ситуации с коронавирусом. «Сектор активных фанатов будет доступен для посещения владельцам абонементов на D110. Абонементы на фан-сектор D110 не продаются», - пояснили информагентству в клубе.
Ранее, напомним, матч «Ротора» и «СКА-Хабаровск» также состоялся с пустыми трибунами. Это решение было принято в последний момент, когда основная часть билетов была распродана, но деньги болельщикам уже возвращают.
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