Экономика

Сбер опубликовал свою первую Политику в области ESG и устойчивого развития

Экономика 27.07.2021 14:50 Новости компаний
0
27.07.2021 14:50 Новости компаний


Сбер опубликовал Политику в области социальной и экологической ответственности, корпоративного управления и устойчивого развития.Документ закрепляет основные элементы архитектуры деятельности Сбера в области ESG и устойчивого развития, включая основную цель, сферы деятельности, принципы,направления и задачи с учётом степени влияния от деятельности Сбера, а также основы системы управления устойчивым развитием и взаимодействия с заинтересованными сторонами.
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка, в Политике описывается вклад Сбера в достижение релевантных целей ООН в области устойчивого развития (UN SustainableDevelopmentGoals). 
Политика готовилась с учётом ожиданий ключевых групп стейкхолдеров (инвесторов, акционеров, клиентов, сотрудников, НКО), а также мнения экспертного сообщества, рекомендаций рейтинговых агентств, норм российского законодательства и регуляторных требований. В процессе подготовки Политики был организован обширный консультативный процесс с участием всех заинтересованных сторон.
Основная цель Сбера в области ESG и устойчивого развития — стать лидером системных изменений в области ESG на национальном и международном уровнях для создания экономики процветания, эффективной для общества и сохранения окружающей среды, на основе заинтересованности, сотрудничества и творчества сотрудников, клиентов, инвесторов, акционеров, партнёров и государства.
Достижение этой цели базируется на 7 принципах:
— Сбер руководствуется приоритетом создания долгосрочной экономической ценности для всех заинтересованных сторон;
— Сбер обеспечивает в своей деятельности соблюдение прав человека, инклюзивность, многообразие, справедливое и равное отношение ко всем;
— Сбер бережно относится к окружающей среде;
— Сбер развивает практики ответственного финансирования и эффективно управляет ESG-рисками;
— Сбер несёт ответственность за воздействие, которое он оказывает, соблюдает все применимые законодательные нормы и выполняет взятые на себя обязательства;
— Сбер следует этичным деловым подходам и внедряет лучшие практики корпоративного управления;
— Сбер совершенствует информационную открытость и прозрачность.
Политика выделяет 8 ключевых направлений деятельности Сбера в области ESGи устойчивого развития: 
— минимизация воздействия на окружающую среду;
— развитие практик управления климатическими рисками и возможностями;
— создание условий для эффективного труда и развития человеческого потенциала;
— обеспечение соблюдения и защиты прав человека, инклюзивной среды и равного доступа к продуктам и услугам;
— поддержка местных сообществ и содействие социальному развитию;
— совершенствование практик корпоративного управления, обеспечения безопасности и управления ESG-рисками, в том числе в цепочке поставок;
— развитие практик ответственного финансирования; 
— содействие экономическому благополучию и процветанию для всех. 
Внутри этих направлений конкретизированы 45 задач, которые Сбер будет решать в своих четырёх ролях: как организация, финансово-технологическая группа, системообразующий институт российской экономики, а также участник международного рынка и глобальных инициатив.
Осознавая свою уникальную роль и возможности, Сбер стремится стать лидером в области ESG и устойчивого развития как в финансовой отрасли, так и в стране в целом. Для этого Сбер следует принятым на глобальном уровне принципам, положениям международных и национальных стандартов, внедряет новые подходы и механизмы деятельности в данной сфере, учитывает, применяет и распространяет лучшие мировые и отраслевые практики.Наша новая Политика в области социальной и экологической ответственности, корпоративного управления и устойчивого развития закрепляет многолетние успехи Сбера в этой сфере и создаёт основу для следующего важного шага в нашем развитии — занять лидирующие позиции в области ESG на российском и международном уровнях.
Александр Ведяхин, Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:
"Политика размещена на интернет-ресурсахСбера и на сайте уполномоченного информационного агентства. Её утверждение вносит вклад в становление комплексной системы управления ESG и устойчивым развитием и продолжает систематизацию деятельности в данной сфере вслед за Стратегией развития Сбера 2023, принятой в 2020 году".

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

ЖК Grand Avenue - кв-ры с кухнями-гостиными 30 кв. м. и двумя лоджиями

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Для любителей шопинга: прививайтесь и выигрывайте
Экономика
27.07.2021 16:54
Экономика 27.07.2021 16:54
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.07.2021 16:18
Экономика 27.07.2021 16:18
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.07.2021 16:13
Экономика 27.07.2021 16:13
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.07.2021 15:41
Экономика 27.07.2021 15:41
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.07.2021 15:34
Экономика 27.07.2021 15:34
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.07.2021 14:07
Экономика 27.07.2021 14:07
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.07.2021 13:09
Экономика 27.07.2021 13:09
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.07.2021 11:42
Экономика 27.07.2021 11:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.07.2021 11:37
Экономика 27.07.2021 11:37
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.07.2021 08:59
Экономика 27.07.2021 08:59
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.07.2021 08:46
Экономика 27.07.2021 08:46
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.07.2021 19:49
Экономика 26.07.2021 19:49
Комментарии

0
Далее
Экономика
26.07.2021 17:16
Экономика 26.07.2021 17:16
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.07.2021 14:46
Экономика 26.07.2021 14:46
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.07.2021 13:32
Экономика 26.07.2021 13:32
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:56
Движение парализовано: иномарка протаранила скоростной трамвай в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
17:39
«Просчет в расчетах»: в волгоградском облздраве объяснили проблемы со сдачей анализов в поликлиникахСмотреть фотографииCмотреть видео
16:49
Двоих обвиняемых по делу о взрыве газовой заправки в Волгограде отдали под судСмотреть фотографии
15:52
Бешеный кот покусал хозяев частного дома в хуторе под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:32
Филиал онкодиспансера в Михайловке Волгоградской области отдают под ковидный госпитальСмотреть фотографии
15:07
Молодой мужчина без хронических заболеваний умер от COVID-19 в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:38
Билайн создаст библиотеку голосов знаменитостей для помощи незрячим людямСмотреть фотографии
13:44
В волгоградском Роспотребнадзоре объяснили связь между ростом заражений коронавирусом и вакцинациейСмотреть фотографии
13:10
«Ситуация тяжелая»: в Волгограде к ИВЛ подключили 20-летнюю пациентку с ковидомСмотреть фотографии
11:14
Глава Волгограда получил нагоняй от прокуратуры за отсутствие пляжейСмотреть фотографии
11:09
Кобыла чистокровной верховой породы конезавода компании «Сады Придонья» выиграла Большой Всероссийский призСмотреть фотографии
11:05
В Волгограде напавший на полицейских с железным прутом водитель уезжает в колониюСмотреть фотографии
10:31
Военные напустили дыма в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:21
Путин объявил благодарность главе ВолгоградаСмотреть фотографии
10:01
Водитель-подросток покалечил троих детей под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:48
Роспотребнадзор ввел обязательную вакцинацию в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:31
На заводе «Красный Октябрь» в Волгограде произошло возгораниеСмотреть фотографииCмотреть видео
19:49
Совхоз-гигант под Волгоградом выставили за долги на торгиСмотреть фотографии
19:28
День Волжского стал праздником для всех горожанСмотреть фотографии
18:36
«Нет реагентов»: в поликлиниках Волжского прекратили прием анализовСмотреть фотографии
18:03
За попытку подкупить полицейского в Волгоградской области водитель получил срокСмотреть фотографии
17:52
Избирком зарегистрировал первых кандидатов в депутаты Госдумы от Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:26
Смертельный вал: коронавирус продолжает убивать жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:45
Полиция в Волжском допросила тиктокера в лодке на крыше машины и его друзейСмотреть фотографииCмотреть видео
16:22
В Волгоградской области сделали миллион уколов от коронавирусаСмотреть фотографии
16:14
Продавшую поддельный сертификат медсестру задержали с поличным в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:48
Пострадавшую в страшном ДТП в Волгоградской области жительницу Оренбурга спасают врачиСмотреть фотографии
15:03
Полиция в Волжском ищет прокатившего на иномарке тиктокера в лодкеСмотреть фотографии
14:47
Волгоградку оштрафовали после отдыха в ТурцииСмотреть фотографии
14:04
Новой улице в Волгограде присвоили имя Героя РоссииСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 