Сбер опубликовал свою первую Политику в области ESG и устойчивого развития





Сбер опубликовал Политику в области социальной и экологической ответственности, корпоративного управления и устойчивого развития.Документ закрепляет основные элементы архитектуры деятельности Сбера в области ESG и устойчивого развития, включая основную цель, сферы деятельности, принципы,направления и задачи с учётом степени влияния от деятельности Сбера, а также основы системы управления устойчивым развитием и взаимодействия с заинтересованными сторонами.

Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка, в Политике описывается вклад Сбера в достижение релевантных целей ООН в области устойчивого развития (UN SustainableDevelopmentGoals).

Политика готовилась с учётом ожиданий ключевых групп стейкхолдеров (инвесторов, акционеров, клиентов, сотрудников, НКО), а также мнения экспертного сообщества, рекомендаций рейтинговых агентств, норм российского законодательства и регуляторных требований. В процессе подготовки Политики был организован обширный консультативный процесс с участием всех заинтересованных сторон.

Основная цель Сбера в области ESG и устойчивого развития — стать лидером системных изменений в области ESG на национальном и международном уровнях для создания экономики процветания, эффективной для общества и сохранения окружающей среды, на основе заинтересованности, сотрудничества и творчества сотрудников, клиентов, инвесторов, акционеров, партнёров и государства.

Достижение этой цели базируется на 7 принципах:

— Сбер руководствуется приоритетом создания долгосрочной экономической ценности для всех заинтересованных сторон;

— Сбер обеспечивает в своей деятельности соблюдение прав человека, инклюзивность, многообразие, справедливое и равное отношение ко всем;

— Сбер бережно относится к окружающей среде;

— Сбер развивает практики ответственного финансирования и эффективно управляет ESG-рисками;

— Сбер несёт ответственность за воздействие, которое он оказывает, соблюдает все применимые законодательные нормы и выполняет взятые на себя обязательства;

— Сбер следует этичным деловым подходам и внедряет лучшие практики корпоративного управления;

— Сбер совершенствует информационную открытость и прозрачность.

Политика выделяет 8 ключевых направлений деятельности Сбера в области ESGи устойчивого развития:

— минимизация воздействия на окружающую среду;

— развитие практик управления климатическими рисками и возможностями;

— создание условий для эффективного труда и развития человеческого потенциала;

— обеспечение соблюдения и защиты прав человека, инклюзивной среды и равного доступа к продуктам и услугам;

— поддержка местных сообществ и содействие социальному развитию;

— совершенствование практик корпоративного управления, обеспечения безопасности и управления ESG-рисками, в том числе в цепочке поставок;

— развитие практик ответственного финансирования;

— содействие экономическому благополучию и процветанию для всех.

Внутри этих направлений конкретизированы 45 задач, которые Сбер будет решать в своих четырёх ролях: как организация, финансово-технологическая группа, системообразующий институт российской экономики, а также участник международного рынка и глобальных инициатив.

Осознавая свою уникальную роль и возможности, Сбер стремится стать лидером в области ESG и устойчивого развития как в финансовой отрасли, так и в стране в целом. Для этого Сбер следует принятым на глобальном уровне принципам, положениям международных и национальных стандартов, внедряет новые подходы и механизмы деятельности в данной сфере, учитывает, применяет и распространяет лучшие мировые и отраслевые практики.Наша новая Политика в области социальной и экологической ответственности, корпоративного управления и устойчивого развития закрепляет многолетние успехи Сбера в этой сфере и создаёт основу для следующего важного шага в нашем развитии — занять лидирующие позиции в области ESG на российском и международном уровнях.

Александр Ведяхин, Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

"Политика размещена на интернет-ресурсахСбера и на сайте уполномоченного информационного агентства. Её утверждение вносит вклад в становление комплексной системы управления ESG и устойчивым развитием и продолжает систематизацию деятельности в данной сфере вслед за Стратегией развития Сбера 2023, принятой в 2020 году".



