Сбер опубликовал свою первую Политику в области ESG и устойчивого развития

Экономика 27.07.2021 14:50 Новости компаний
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27.07.2021 14:50 Новости компаний
Сбер опубликовал Политику в области социальной и экологической ответственности, корпоративного управления и устойчивого развития.Документ закрепляет основные элементы архитектуры деятельности Сбера в области ESG и устойчивого развития, включая основную цель, сферы деятельности, принципы,направления и задачи с учётом степени влияния от деятельности Сбера, а также основы системы управления устойчивым развитием и взаимодействия с заинтересованными сторонами.
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка, в Политике описывается вклад Сбера в достижение релевантных целей ООН в области устойчивого развития (UN SustainableDevelopmentGoals).
Политика готовилась с учётом ожиданий ключевых групп стейкхолдеров (инвесторов, акционеров, клиентов, сотрудников, НКО), а также мнения экспертного сообщества, рекомендаций рейтинговых агентств, норм российского законодательства и регуляторных требований. В процессе подготовки Политики был организован обширный консультативный процесс с участием всех заинтересованных сторон.
Основная цель Сбера в области ESG и устойчивого развития — стать лидером системных изменений в области ESG на национальном и международном уровнях для создания экономики процветания, эффективной для общества и сохранения окружающей среды, на основе заинтересованности, сотрудничества и творчества сотрудников, клиентов, инвесторов, акционеров, партнёров и государства.
Достижение этой цели базируется на 7 принципах:
— Сбер руководствуется приоритетом создания долгосрочной экономической ценности для всех заинтересованных сторон;
— Сбер обеспечивает в своей деятельности соблюдение прав человека, инклюзивность, многообразие, справедливое и равное отношение ко всем;
— Сбер бережно относится к окружающей среде;
— Сбер развивает практики ответственного финансирования и эффективно управляет ESG-рисками;
— Сбер несёт ответственность за воздействие, которое он оказывает, соблюдает все применимые законодательные нормы и выполняет взятые на себя обязательства;
— Сбер следует этичным деловым подходам и внедряет лучшие практики корпоративного управления;
— Сбер совершенствует информационную открытость и прозрачность.
Политика выделяет 8 ключевых направлений деятельности Сбера в области ESGи устойчивого развития:
— минимизация воздействия на окружающую среду;
— развитие практик управления климатическими рисками и возможностями;
— создание условий для эффективного труда и развития человеческого потенциала;
— обеспечение соблюдения и защиты прав человека, инклюзивной среды и равного доступа к продуктам и услугам;
— поддержка местных сообществ и содействие социальному развитию;
— совершенствование практик корпоративного управления, обеспечения безопасности и управления ESG-рисками, в том числе в цепочке поставок;
— развитие практик ответственного финансирования;
— содействие экономическому благополучию и процветанию для всех.
Внутри этих направлений конкретизированы 45 задач, которые Сбер будет решать в своих четырёх ролях: как организация, финансово-технологическая группа, системообразующий институт российской экономики, а также участник международного рынка и глобальных инициатив.
Осознавая свою уникальную роль и возможности, Сбер стремится стать лидером в области ESG и устойчивого развития как в финансовой отрасли, так и в стране в целом. Для этого Сбер следует принятым на глобальном уровне принципам, положениям международных и национальных стандартов, внедряет новые подходы и механизмы деятельности в данной сфере, учитывает, применяет и распространяет лучшие мировые и отраслевые практики.Наша новая Политика в области социальной и экологической ответственности, корпоративного управления и устойчивого развития закрепляет многолетние успехи Сбера в этой сфере и создаёт основу для следующего важного шага в нашем развитии — занять лидирующие позиции в области ESG на российском и международном уровнях.
Александр Ведяхин, Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:
"Политика размещена на интернет-ресурсахСбера и на сайте уполномоченного информационного агентства. Её утверждение вносит вклад в становление комплексной системы управления ESG и устойчивым развитием и продолжает систематизацию деятельности в данной сфере вслед за Стратегией развития Сбера 2023, принятой в 2020 году".
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