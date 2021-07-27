Экономика

СберБанк и сервисы экосистемы переходят на геотехнологии 2ГИС

Экономика 27.07.2021 13:09 Новости компаний
0
27.07.2021 13:09 Новости компаний


Самое популярное банковское приложение России — СберБанк Онлайн — переходит на геотехнологии 2ГИС (Mobile SDK). Карта геосервиса уже появилась в СберБанк Онлайн для iOS, на очереди — версия для Android. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе Сбера.
Mobile SDK — ПО, которое даёт возможность интегрировать решения 2ГИС в другие мобильные приложения. Самая крупная интеграция на сегодня — карта 2ГИС в СберБанк Онлайн.
"Аудитория приложения СберБанк Онлайн — 69 млн человек в месяц. Клиентам с iOS теперь доступны карты 2ГИС — и это только начало нашего партнёрства. В дальнейшем каждый сможет попробовать разнообразные сервисы на базе 2ГИС в рамках СберБанк Онлайн, а у популярного геосервиса появится новая аудитория. В ближайшем будущем мы перейдём на технологии 2ГИС и в версии для Android", - отмечает Алексей Круглов, директор дивизиона «Цифровая платформа» Сбербанка.
"Первые работы над Mobile SDK начались больше года назад. Но ещё до официального релиза мы стали его итерационно встраивать в продукты экосистемы. Получился классический win-win — мы развиваем инструменты, наиболее необходимые партнёрам, а от них получаем ранний оперативный фидбек. Релиз нашего продукта в СберБанк Онлайн — хороший показатель нашей кропотливой работы. Наш SDK прошёл проверку компанией Bi.ZONE и получил высокую оценку безопасности кода, что говорит о применимости даже в банковской сфере",- комментирует Антон Спиридонов, директор департамента исследований и разработок 2ГИС.
До этого компании экосистемы для решения геозадач использовали отдельные API. Например, так в своё приложение добавил карту сервис доставки продуктов Самокат.
"Самокат использует сервисы 2ГИС для работы с адресами пользователя при онбординге. В мае 2020-го мы с ребятами из команды 2ГИС за две недели разработали и интегрировали в приложение карты и геокодинг. Радуют возможности кастомизации карт и простота работы API, позволяющие создавать уникальный опыт для пользователя", - отметил Сергей Макаров, CPO Самокат.
Помимо карты, компании экосистемы начали использовать геоданные 2ГИС. SberBox и SberPortal строят маршруты, рассказывают о ситуации на дорогах и где можно, например, перекусить.
Карта 2ГИС уже работает в спецпроектах Сбера — например, Зелёный марафон и сервис СберРядом. На главном сайте СберБанка карта постепенно станет доступной для всех посетителей.
Использовать геотехнологии 2ГИС могут и другие компании — Mobile SDK открыт для всех разработчиков.



 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

ЖК Grand Avenue - кв-ры с кухнями-гостиными 30 кв. м. и двумя лоджиями

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Для любителей шопинга: прививайтесь и выигрывайте
Экономика
27.07.2021 16:54
Экономика 27.07.2021 16:54
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.07.2021 16:18
Экономика 27.07.2021 16:18
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.07.2021 16:13
Экономика 27.07.2021 16:13
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.07.2021 15:41
Экономика 27.07.2021 15:41
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.07.2021 15:34
Экономика 27.07.2021 15:34
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.07.2021 14:50
Экономика 27.07.2021 14:50
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.07.2021 14:07
Экономика 27.07.2021 14:07
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.07.2021 11:42
Экономика 27.07.2021 11:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.07.2021 11:37
Экономика 27.07.2021 11:37
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.07.2021 08:59
Экономика 27.07.2021 08:59
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.07.2021 08:46
Экономика 27.07.2021 08:46
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.07.2021 19:49
Экономика 26.07.2021 19:49
Комментарии

0
Далее
Экономика
26.07.2021 17:16
Экономика 26.07.2021 17:16
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.07.2021 14:46
Экономика 26.07.2021 14:46
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.07.2021 13:32
Экономика 26.07.2021 13:32
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:56
Движение парализовано: иномарка протаранила скоростной трамвай в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
17:39
«Просчет в расчетах»: в волгоградском облздраве объяснили проблемы со сдачей анализов в поликлиникахСмотреть фотографииCмотреть видео
16:49
Двоих обвиняемых по делу о взрыве газовой заправки в Волгограде отдали под судСмотреть фотографии
15:52
Бешеный кот покусал хозяев частного дома в хуторе под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:32
Филиал онкодиспансера в Михайловке Волгоградской области отдают под ковидный госпитальСмотреть фотографии
15:07
Молодой мужчина без хронических заболеваний умер от COVID-19 в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:38
Билайн создаст библиотеку голосов знаменитостей для помощи незрячим людямСмотреть фотографии
13:44
В волгоградском Роспотребнадзоре объяснили связь между ростом заражений коронавирусом и вакцинациейСмотреть фотографии
13:10
«Ситуация тяжелая»: в Волгограде к ИВЛ подключили 20-летнюю пациентку с ковидомСмотреть фотографии
11:14
Глава Волгограда получил нагоняй от прокуратуры за отсутствие пляжейСмотреть фотографии
11:09
Кобыла чистокровной верховой породы конезавода компании «Сады Придонья» выиграла Большой Всероссийский призСмотреть фотографии
11:05
В Волгограде напавший на полицейских с железным прутом водитель уезжает в колониюСмотреть фотографии
10:31
Военные напустили дыма в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:21
Путин объявил благодарность главе ВолгоградаСмотреть фотографии
10:01
Водитель-подросток покалечил троих детей под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:48
Роспотребнадзор ввел обязательную вакцинацию в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:31
На заводе «Красный Октябрь» в Волгограде произошло возгораниеСмотреть фотографииCмотреть видео
19:49
Совхоз-гигант под Волгоградом выставили за долги на торгиСмотреть фотографии
19:28
День Волжского стал праздником для всех горожанСмотреть фотографии
18:36
«Нет реагентов»: в поликлиниках Волжского прекратили прием анализовСмотреть фотографии
18:03
За попытку подкупить полицейского в Волгоградской области водитель получил срокСмотреть фотографии
17:52
Избирком зарегистрировал первых кандидатов в депутаты Госдумы от Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:26
Смертельный вал: коронавирус продолжает убивать жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:45
Полиция в Волжском допросила тиктокера в лодке на крыше машины и его друзейСмотреть фотографииCмотреть видео
16:22
В Волгоградской области сделали миллион уколов от коронавирусаСмотреть фотографии
16:14
Продавшую поддельный сертификат медсестру задержали с поличным в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:48
Пострадавшую в страшном ДТП в Волгоградской области жительницу Оренбурга спасают врачиСмотреть фотографии
15:03
Полиция в Волжском ищет прокатившего на иномарке тиктокера в лодкеСмотреть фотографии
14:47
Волгоградку оштрафовали после отдыха в ТурцииСмотреть фотографии
14:04
Новой улице в Волгограде присвоили имя Героя РоссииСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 