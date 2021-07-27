Экономика

Банк «Открытие»: котировки железной руды поддержит потребление

Экономика 27.07.2021 14:07
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27.07.2021 14:07


Управляющий директор сектора металлургии аналитического управления «Открытие Research» Даниил Каримов прокомментировал цены на железную руду, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
Цены на железную руду (CFR Китай) достигли $197,3/т, снизившись c 19 июля на 7,6%. Это произошло на фоне неопределенности в перспективах спроса на данный сырьевой актив.
Основная причина снижения цен – рост вероятности появления профицита сырья в краткосрочной перспективе. Китай продолжает вводить ограничение на производство стали, в то время как предложение из Австралии и Бразилии увеличивается. Учитывая, что крупнейшие поставщики железной руды не изменили своих производственных ориентиров на 2021 г., во второй половине текущего года по сравнению с первой ожидается существенный рост мирового экспорта. Предполагается, что уже в июле 2021 г. объем экспорта железной руды из Австралии, Бразилии и ЮАР может зафиксировать новый рекордный уровень.
Тем временем, власти Китая усилии давление на производителей стали, чтобы добиться цели по ограничению производства металла на уровне 2020 г. – 1 065 млн т. Так, некоторым производителям в китайских провинциях Цзянсу, Фуцзянь и Юньнань местные регуляторы приказали сократить производство.
На текущей неделе участники рынка ожидают, что потребление железной руды будет выше объема новых поставок. Это поддержит котировки сырья на биржах в Китае и позволит ценам частично восстановиться.

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