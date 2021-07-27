Телеком 27.07.2021 14:38 Новости компаний
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27.07.2021 14:38 Новости компаний
Билайн поддержит разработку нового каталога голосов, которые помогают незрячим людьми при работе на компьютере и использовании других гаджетов. Как сообщила пресс-служба Билайн, проект реализуется совместно с социально-предпринимательским проектом Everland.
Незрячим пользователям помогает работать на компьютере озвучивание текста на экране с помощью электронного считывающего устройства (скринридера). Для того, чтобы упростить восприятие считываемой информации и получить возможность выбирать разные голоса для разных видов деятельности, до конца 2021 года Билайн поддержит создание нового каталога и пополнение библиотеки 8 новыми голосами. Планируется использовать голоса российских знаменитостей, которые, по мнению некоторых незрячих пользователей, могут подойти для решения разных повседневных задач - работы, учебы, доставке товаров, вызова такси и т.д. Голос известного дизайнера и блогера Артемия Лебедева уже доступен в библиотеке голосов.
В будущем применение такой технологии сможет стать доступным для людей с разными особенностями здоровья: например, людям с нарушениями речи (при ДЦП или потери речевых функций).
«В современном мире именно смартфон – одна из наиболее доступных ассистивных технологий для людей с инвалидностью, помогающая им быть интегрированными в жизнь. Это касается не только доступа к услугам и сервисам, медицине, трудоустройству, получению образования, но и бытовых задач – перемещения по городу, передачи показаний счетчиков ЖКХ, заказа продуктов и сервисов. Поддержка такого проекта – это новый шаг для нас с целью развития стандартов цифровой доступности на территории России», - прокомментировала руководитель по устойчивому развитию Билайн Евгения Чистова.
«Незрячие люди - одна из самых уязвимых категорий людей с инвалидностью. Возможность смены голоса, который озвучивает большое количество контента, - это возможность переключаться, отдыхать, усваивать информацию эффективнее, работать», - считает сооснователь инклюзивного проекта Everland Елена Мартынова.
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