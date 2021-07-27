Экономика

ВТБ предотвратил финансовые потери своих клиентов на 7,5 млрд рублей

Экономика 27.07.2021 11:42 Новости компаний
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27.07.2021 11:42 Новости компаний


Специалисты ВТБ в первом полугодии предотвратили хищение 7,5 млрд рублей клиентских средств – в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Для усиления борьбы с мошенниками банк запускает новые способы защиты своих клиентов. Об этом сообщил заместитель президента – председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в ходе пресс-конференции.
В январе-июне банк отразил почти 500 тыс. атак злоумышленников, при этом за второй квартал количество отраженных атак выросло на треть к уровню первого. Всего ВТБ помог защитить от мошенников средства более 45 тыс. клиентов – физических лиц: во втором квартале число клиентов, деньги которых были спасены от хищения, выросло на четверть.
Свыше 90% от всех атак пришлось на сценарии с использованием социальной инженерии - злоумышленники, используя психологические уловки и манипуляции, пытались по телефону, SMS или через мессенджеры получить доступ к учетным данным пользователей. Растет и число случаев, когда под видом «сотрудников банка» преступники пытаются заставить клиентов оформить кредит и перевести полученные денежные средства на якобы «защищенные» или «безопасные» счета через банкоматы или перевод. С наступлением сезона отпусков увеличивается и доля атак с использованием фишинговых сайтов, маскирующихся под порталы по бронированию авиабилетов, гостиниц и туров.
В первом полугодии ВТБ выявил и заблокировал более 5,5 тыс. различных фишинговых сайтов, мошеннических ресурсов, мобильных приложений и аккаунтов в социальных сетях, «мимикрирующих» под бренд ВТБ. За второй квартал этот показатель вырос почти в 2,5 раза к уровню первого.
«Безопасность средств клиентов является приоритетом для ВТБ, поэтому мы на постоянной основе совершенствуем технологии борьбы с мошенничеством. При угрозе доступа в ВТБ Онлайн со стороны третьих лиц мы значительно ускорили возможность его блокировки – теперь она не превышает 10 секунд, а в ближайшее время пользователь сможет заблокировать мобильный и интернет-банк самостоятельно. В случае утери своей дебетовой или кредитной карты клиенты смогут мгновенно перевыпустить ее в ВТБ Онлайн, заблокировав предыдущую. Кроме того, мы запустим сервис по проверке веб-адресов и платежных ссылок на благонадежность. Наконец, все клиенты ВТБ уже сегодня могут застраховать свои карты и счета от мошенников, в том числе – от хищений с применением методов социальной инженерии. Осенью мы сможем бесплатно предложить эту страховку для пенсионеров», - заявил Анатолий Печатников.

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